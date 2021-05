Bir yandan sinematik evrenini ilerletmeye çalışan Marvel, bir yandan da Disney+ dizilerine devam ediyor. İlk iki dizisiyle beğeni toplayan Marvel, üçüncü Disney+ dizisi olacak Loki için yeni bir TV reklamı yayınladı.

Marvel Sinematik Evreni ve DC ile girmiş olduğu "gişe rekabeti" ile çizgi roman uyarlamalarının sinema dünyasını ele geçirmesinin öncülerinden olan Marvel, dijital yayın servisi Disney+ için geliştirdiği dizi projeleri ile televizyon dünyasında adının daha yüksek sesle anılmasını sağlamaya başlamış durumda.

Dün yayınlamış olduğu muhteşem video ile MCU 4. aşama filmlerinin vizyon tarihlerini açıklayan Marvel, ayrıca dün gece oynanan Golden State Warriors-New Orleans Pelicans NBA karşılaşması sırasında yeni bir televizyon reklamı yayınlayarak bir sonraki Disney+ yapımı Loki dizisi için yeni bir bakış sundu.

Aslına bakacak olursak yeni TV reklamı, dizi hakkında büyük bir sürpriz ortaya koymuyor. Gerçekliği korumakla görevli bir kurum olan TVA'nın başındaki Mobius M. Mobius, Avengers: Endgame'de Tesseract ile kaçarak gerçekliği bozan Loki'nin işleri düzeltebilmesi için ona bir şans vermeye istekli görünürken; Renslayer, Loki'ye güvenmek konusunda pek de istekli değil.

Marvel, ilk iki Disney+ yapımı olan WandaVision ve The Falcon and the Winter Soldier'da seyircilerin takdirini toplamayı başarmıştı. Ancak şu ana kadar daha çok Thor'un yanında hikayeyi destekleyen bir karakter olarak gördüğümüz Loki'nin ana karakter olarak nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu. Loki'nin temelde bir kötü karakter olmasına rağmen ne kadar sevildiğini düşünürsek, Loki dizisinin önceki iki Marvel dizisinden daha çok konuşulmasını bekleyebiliriz.

Loki dizisi için yayınlanan TV reklamı