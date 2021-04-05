Marvel, Loki'nin bambaşka bir dünyada "kahramanlıklar" yapacağı dizisinin yayın tarihini yeni bir fragman ile açıkladı. 11 Haziran'da yayınlanacak Loki dizisinde MCU'dan neredeyse başka hiçbir karakter bulunmayacak.

Marvel Sinematik Evreni’nin Disney+’ta yayınlanacak en merak edilen yapımlarından biri olan Loki dizisinin yeni fragmanı yayınlandı. Ayrıca söz konusu fragman ile birlikte Loki dizisinin hangi tarihte ekranlarda olacağını da öğrenmiş olduk.

Fesatlık tanrısı Loki, temelde Thor’u kıskanan, Thor’un koruyucusu olduğu Dünya’yı ele geçirmek isteyen “kötü” bir karakter olsa da hem Tom Hiddleston’ın muhteşem oyunculuğu hem de karakterin “sempatik” ve eğlenceli tavrı, Loki’nin bir “kahramanmışçasına” sevilmesini sağlamıştı. Loki dizisi, durumu bir adım öteye taşıyarak Loki’yi adeta bir “kahraman” haline getiriyor.

Spoiler geliyor…

Bildiğiniz gibi Loki, Avengers: Endgame’de Tesseract'ı alıp bilinmeyen bir mekan ve zamana doğru kaçmıştı. Loki dizisinin merkezinde yer alacak Mobius M. Mobius, fragmanda bu sahneyi hatırlatıyor ve Loki’nin Tesseract'ı alıp kaçarken gerçekliği bozduğunu ve TVA’nın onu düzeltmek için Loki’nin yardımına ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Peki neden Loki? Çünkü TVA’nın bu zorlu görevde Loki’nin eşsiz bakış açısına ihtiyacı var. (Az önce kahramanlaştırmak ile ilgili ne demiştim?)

Paylaşılan fragmana göre Loki dizisi, 11 Haziran’da Disney+ abonelerinin beğenisine sunulacak. Dizide bir kez daha Tom Hiddleston tarafından canlandırılacak Loki dışında daha önce MCU’da gördüğümüz neredeyse hiçbir karakter bulunmuyor.

Loki dizisi fragmanı