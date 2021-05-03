Marvel, oluşturduğu sinematik evrenin bir sonraki aşamasında karşımıza çıkacak 4. aşama filmlerinin vizyon tarihlerini, görkemli bir video ile açıkladı. Görünüşe göre Marvel, Mayıs 2023'e kadarki planlarını tamamlamış durumda.

Koronavirüs salgını patlak verene kadar sinema sektörünü adeta ele geçiren ve vizyona giren her filminde yeni gişe rekorları kıran Marvel, dünya çapında aşılama çalışmalarının büyük hız kazanması, pek çok ülke ve şehirde normalleşmeye geçilmesiyle birlikte sinema salonlarını doldurup taşıracak yeni yapımlarının vizyon tarihlerini muhteşem bir video ile açıkladı.

Marvel Sinematik Evreni'nde şu ana kadar görmüş olduğumuz tüm ana karakterlerden sahnelerin yer aldığı bir açılış ile başlayan video, aynı zamanda Iron Man, Spider-Man gibi dünya çapında fenomen olan pek çok karakterin yaratıcısı Stan Lee'nin(R.I.P.) "Dünya belki değişebilir ve gelişebilir, ancak asla değişmeyecek bir şey var; hepimiz büyük bir ailenin parçasıyız" sözlerine yer veriyor.

Videonun ilerleyen safhasında ise Marvel Sinematik Evreni'nin 4. aşamasında karşımıza çıkacak olan yapımlardan kesitler ve vizyon tarihlerini görüyoruz. Marvel'ın yeni vizyon takvimi Mayıs 2023'e kadar uzuyor olsa da Asya'dan yeni bir tür virüsün tüm dünyaya yayılıp ölümcül bir salgın başlatmasıyla vizyon tarihlerinin ertelenebileceği ihtimalini daima aklımızda tutmamız gerekiyor. O halde lafı daha fazla uzatmadan MCU 4. aşamada karşımıza çıkacak filmlere ve vizyon tarihlerine göz atabiliriz.

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