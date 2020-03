Marvel’ın Loki Dizisine Bir Star Wars Aktörü Katılıyor

Disney+ için hazırlanan Marvel dizisi Loki’ye bir başka önemli oyuncu daha katıldı. Dizinin kadrosunda Owen Wilson’dan sonra Richard E. Grant’in de yer alacağı bildirildi. Grant, Star Wars evreinde General Pryde rolüyle karşımıza çıkmıştı.

Marvel evreni, genişlemesine Netflix ve beyazperdeden sonra Disney+ ekranlarında devam edeceğini açıklamıştı. Eğlence sektörünün devi, işini şansa bırakmıyor. Firma, elindeki bir başka marka olan Star Wars’tan bir aktörü Marvel evrenine getiriyor.

Thor filmleriyle tanıdığımız Loki karakteri, Disney’in yayın servisi Disney+’ta kendi dizisine kavuşacak. Bu mini dizinin oyuncu kadrosu ise adeta yıldızlarla dolu olacak. Seriye Star Wars evreninden tanıdığımız Richard E. Grant katılacak.

Grant Marvel karakterlerine yabancı değil

Richard E. Grant aslında Marvel karakterlerine yabancı değil ancak daha önce doğrudan Disney tarafından yapılan bir eserde rol almadı. Kendisini Logan filminde de görmüştük. Kendisi o filmde mutant çocuklara doğum günü kutlaması yapan bir hemşireye onları “çocuk olarak görmemesini” söyleyen Dr. Rice karakterini oynuyordu.

Star Wars filmlerinde ise First Order’ın sadık komutanı General Enric Pryde rolüyle karşımıza çıkmıştı. Kendisini Can You Ever Forgive Me?, Withnail & I ve Bram Stoker's Dracula gibi filmlerde de görmüştük.

Loki geri dönüyor

Loki dizisinde Tom Hiddleston bir kez daha karaktere hayat verecek. Thor’un zaman zaman pek de hoş olmayan şeyler yapmasına rağmen oldukça popüler olan üvey kardeşi, bu dizide geri dönmüş olacak.

Seride Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw (Motherless Brooklyn) ve Sophia Di Martino (Yesterday) yer alacak. Richard E. Grant’in de bir bölümde yer alacağı açıklandı. Serinin yapımcılığını Kate Herron üstlenirken Rick and Morty’de de imzası bulunan Michael Waldron seriyi kaleme alacak.

Loki dizisinin yayınlanacağı tarihin 2021 yılının ilkbahar ayları olacağı biliniyor. Tom Hiddleston’ın daha önceki açıklamalarından bildiğimiz kadarıyla dizinin toplam yayın süresi 6 saat olacak. Disney+’ta yer alacak diğer Marvel dizileri ise WandaVision, She-Hulk ve Falcon and Winter Soldier olacak.