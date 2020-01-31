Owen Wilson, Marvel Dizisi Loki’nin Kadrosuna Katıldı

Marvel, yaklaşan Disney+ dizisi Loki’ye tanınmış bir oyuncu eklediğini duyurdu. Sevilen oyuncu Owen Wilson, çok yakında dizinin ana karakterlerinden biri olarak karşımıza çıkacak.

ComicBook tarafından bildirilenlere göre Wilson'ın dizide oynayacağı kesinleşse de canlandıracağı karakter henüz tam olarak ortaya çıkmış değil. Loki dizisinin başrol oyuncusu Tom Hiddlestone'u, 2011'deki Thor filmi için canlandırdığı role geri döndürdüğünü de hatırlatmamızda fayda var. O zamandan beri Marvel'ın Avengers, Thor: Karanlık Dünya, Thor: Ragnarok ve Avengers: Endgame filmlerinde rol almaya devam eden oyuncunun, yeni dizide nasıl bir karakter canlandıracağı hayranları tarafından merakla bekleniyor.

The Royal Tenenbaums, Wedding Crashers ve Bottle Rocket gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan ve büyük beğeni kazanan Wilson’ın da dizideki rolünün şimdiden konuşulmaya başlandığı söyleniyor. Yakın zamanda, genellikle komedi oyuncusu olarak karşımıza çıkan Wilson, aksiyon/gerilim filmi No Escape'teki rolüyle başka türlerdeki başarısını da kanıtlamıştı. Bunlara ek olarak heyecanla beklenen yapımın Wilson'ın Marvel Studios ile ilk çalışması olacağını da hatırlatmakta fayda var.

Loki, 2021 yılında izleyiciyle buluşacak:

Owen Wilson, 2018 yılında dizinin ilk duyurulduğu günden bu yana basına bildirilen üçüncü oyuncu olurken dizinin Disney+’ta 2021 yılının bahar aylarında yayına girmesi bekleniyor. Yetkililer tarafından daha önce açıklanan, yapımın toplam 6 saat olacağı bilgisi de hâlâ geçerliliğini koruyor.

Daha önce Marvel'ın önemli ismi Kevin Feige tarafından açıklandığı gibi, bir Disney+ dizisinde yer alan oyuncuların gelecekteki filmlerde veya diğer yapımlarda görülmesi çok olası bir durum. Bu da tüm yeni karakter haberlerini Marvel Sinematik Evreni için çok daha heyecan verici hâle getiriyor. Bakalım dizi için açıklanacak sıradaki oyuncu kim olacak? Sizin bu konu hakkında tahminleriniz varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Yeni haberleri aktarmaya devam edeceğiz.