Marvel Sinematik Evreni’nin Disney Plus’ta yayınlacak dizilerinden olacak The Falcon and Winter Soldier, WandaVision ve Loki dizilerinden ilk görüntüler geldi. Video, diziler hakkında detay vermese de nelerle karşılaşacağımız konusunda bir ipucu oluşturuyor.

Dizi sektöründe de önemli bir figür olmak isteyen Marvel’ın yeni dizilerinin önemli bir kısmı, Disney+’ta yayınlanacak. The Falcon and Winter Soldier, WandaVision ve Loki, önümüzdeki dönem Disney+’ta yer alacak en fazla merak edilen Marvel dizileri arasında yer alıyor.

Disney+’ta yayınlanacak dizilerden The Falcon and Winter Soldier’ın yönetmenliğini Kari Skogland üstlendi. Dizinin senaryo ekibinde ise John Wick’in yaratıcısı olan Derek Kolstad yer alıyor. Sebastian Stan ve Anthony Mackie’nin başrolünde yer aldığı The Falcon and Winter Soldier’a ait ilk görüntüler, dün akşamki Superbowl sırasında yayınlandı.

Superbowl sırasında The Falcon and Winter Soldier’la beraber önümüzdeki dönem Disney+'ta yayınlanacak diğer iki Marvel dizisi WandaVision ve Loki’den de görüntüler de yayınlandı.

Yayınlanan video maalesef ki The Falcon and Winter Soldier için bir önizleme görüntüsü olamayacak kadar kısa. Diğer iki diziden görüntülerin de olduğu video, Marvel hayranları için sadece bir ilk bakış niteliğinde olabilir.

Disney+’ta The Falcon and Winter Soldier, Loki ve WandaVision’un yanında Ms.Marvel, She-Hulk ve Moon Knight gibi diziler de yayınlanacak. Ancak Ms.Marvel, She-Hulk ve Moon Knight için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

The Falcon and Winter Soldier, Steve Rogers’ın Sam Wilson’a kalkanı devretmesinin ardından devam edecek. Direniş, yeni Captain America olarak Sam Wilson’ın etrafında şekillenecek. The Falcon and Winter Soldier, önümüzdeki Ağustos ayında Disney+’ta gösterimde olacak.

The Falcon and Winter Soldier'dan ilk görüntülerin yer aldığı video