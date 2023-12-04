Marvel Başkanı Kevin Feige, Robert Downey Jr.'ın Iron Man olarak geri döneceğine dair sosyal medyada dolaşan iddialara noktayı koydu.

Kasım ayında ortaya çıkan bir iddia, Marvel hayranlarını çok heyecanlandırmıştı. Variety’e ait olan iddiada Marvel’ın orijinal Avengers ekibini tekrar toplamak istediği, ancak maliyetlerin onları zorladığı öne sürülmüştü. Bu da Robert Downey Jr.’ın Iron Man, Scarlett Johansson’ın da Black Widow olarak yeniden karşımıza çıkabileceği anlamına geliyordu.

Bugün ise bu konuda direkt Marvel’ın patronundan açıklama geldi. Marvel Studios’un Başkanı Kevin Feige, Vanity Fair’e verdiği röportajda Robert Downey Jr.’ın geri dönüp dönmeyeceği konusuna açıklık getirdi.

Feige’ye göre Robert Downey Jr. geri dönmeyecek: “O ana bir daha dokunmayacağız”

Feige, röportajda tartışmaya noktayı koyarak Robert Downey Jr.’ın bir daha Iron Man olarak geri dönmeyeceğini ifade etti. Iron Man’in öldüğü Endgame filmine atıfta bulunan Marvel yöneticisi, yıllar boyunca çalıştıklarını ve o ana bir daha dokunmayacaklarını da ekledi:

“O anı saklayacağız ve ona bir daha dokunmayacağız. Hepimiz bunu başarmak için yıllar boyunca çok çalıştık ve bunu hiçbir şekilde geri almak istemeyiz.”

Feige, diğer Avengers üyeleriyle ilgili ise açıklamalarda bulunmadı. Ancak bu röportajın “Orijinal Avengers geri dönecek.” İddialarını yalanladığını söylemek mümkün. Scarlett Johansson’ın dönüp dönmeyeceği ise belirsiz. Ancak ünlü aktris, daha önceki bir röportajında gelecekte henüz hakkında detay bulunmayan bir MCU projesinde oynayacağını söyleyerek onu tekrar göreceğimizi doğrulamıştı.