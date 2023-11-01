Variety'nin iddiasına göre Marvel, orijinal Avengers ekibini yeniden bir araya getirme fikrini tartışmaya başladı. Iron Man ve Black Widow'u tekrar MCU'da görebileceğimiz öne sürüldü.

Marvel Sinematik Evreni’nin en çok sevilen karakterlerinden olan Iron Man ve Black Widow, 2019’da çıkan Endgame filmiyle hayranlara veda etmişti. Scarlett Johansson’ın karakterini yaşananların öncesini anlatan Black Widow filmiyle tekrar görsek de Robert Downey Jr.’ı bir daha Iron Man olarak görememiştik.

Ancak bugün Variety tarafından paylaşılan bir rapor, Marvel’ın ikiliyi tekrar MCU’ya dahil etmeyi düşündüğünü ortaya koydu ve hayranları heyecanlandırdı.

Marvel, orijinal Avengers ekibini tekrar toplamak istemiş

Rapora göre Marvel Stüdyoları, orijinal Avengers (Yenilmezler) ekibini tekrar bir araya getirme fikrini tartışıyor. Bu planlarda Robert Downey Jr.’ın Iron Man’inin ve Scarlett Johansson’ın Black Widow’unun da yer aldığı da iddia ediliyor. Karakterlerin nasıl geleceği hakkında ise bir bilgi yok. Eğer gerçekten böyle bir şey yaşanırsa çoklu evrenler veya diriltme gibi yollarla dönebilirler.

Tabii ki bu tamamen bir iddia ve kesin bir şey yok. Yani gerçekleşmeme ihtimali de yüksek. Variety’e göre bu isteği hayata geçirmenin çok maliyetli olması Marvel’ı zorluyor. En çok para kazanan aktörlerden biri olan Robert Downey Jr., oldukça yüksek maaş taleplerine sahip. Ünlü oyuncuyu getirmek, stüdyolara 20 milyon doları aşkın bir ücrete patlıyor.

Kısacası Thor, Captain America, Hawkeye, Hulk, Iron Man ve Black Widow’un yeniden karşımıza çıkıp çıkmayacağı henüz belirsiz. Ancak Scarlett Johansson’ı tekrar bir Marvel projesinde göreceğimizi kesin gözüyle bakabiliriz. Kendisi, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda gelecekteki bir MCU projesinde oynayacağını ve çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Marvel’ın bu tarz bir hamle düşünmesi, bence işlerin pek iyi gitmediğinin bir başka göstergesi. Şirket, Endgame sonrası dönemde çok başarılı değildi. Dizileri büyük eleştiri alıyor, yeni filmleri pek beğenilmiyordu. Ayrıca bu yılın başlarında MCU’da yeni dönemin baş kötüsü Kang’i canlandıracak Jonathan Majors’ın şiddetle suçlanması da şirketin gelecek planlarını olumsuz etkilemişti. Yani gişede milyarlar kazandıran Avengers’ı tekrar bir araya getirmek, işleri düzeltmek için bir hamle olabilir. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bekleyip göreceğiz.