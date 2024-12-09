Geçen hafta piyasaya sürülen Marvel Rivals, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Verilere göre oyun, 72 saatte 10 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

NetEase tarafından geliştirilen Marvel temalı 6v6 PvP türünde multiplayer nişancı oyunu Marvel Rivals, 6 Aralık günü resmen tüm platformlarda piyasaya sürülmüştü. İkonik Marvel karakterleriyle birlikte arkadaşlarınızla ekip olmanızı sağlayan oyun, tamamen ücretsiz olmasıyla ilk günden itibaren ilgiyi üzerine çekti.

Şimdi ise geçen 3 günün ardından yeni veriler geldi. Oyunun resmî hesabı tarafından yapılan paylaşımda, 72 saatlik süreçte 10 milyon oyuncu sayısına ulaşıldığı ifade edildi.

Steam’de tüm zamanların en çok oyuncu sayısına sahip ilk 20 oyunu arasına da girdi

Oyunun bu büyük popülaritesi, Steam üzerinden de görülebiliyor. Öyle ki bu haberin yazıldığı sırada CS2 ve Dota 2’nin ardından üçüncü sırada. Oyunun en çok ulaştığı eş zamanlı oyuncu sayısı ise 480 bin 990.

Bu sayı, Marvel Rivals’ı Steam’de tüm zamanların en çok eş zamanlı oyuncu sayısına sahip 20. oyunu yapmayı başardı. Eğer başarısını sürdürürse rekorunun çok daha arttığını görebiliriz. Yakında ilk 10’a girmeyi bile başarabilir.

Marvel Rivals’ın başarısının arkasında birçok neden var. Oyunun tamamen ücretsiz olması tabii ki ana neden. Ancak çıktığından beri hiç sorun yaşamaması, oyuncuların problemsiz bir şekilde birbirleriyle oynayabilmesi ve bu kadar ilgiye rağmen sunucularının çökmemesi, başarılı oynanışı ve mekanikleri gibi artıları da ilginin bu denli fazla olmasını sağlıyor.