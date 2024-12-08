Eski Blizzard patronu Mike Ybarra, yeni çıkış yapan ve çok beğeni toplayan oyun Marvel Rivals'ı Overwatch'a benzemesi nedeniyle eleştirdi.

İkonik Marvel karakterlerini içeren 6v6 PvP oyunu Marvel Rivals, geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak resmen piyasaya sürülmüştü. Oyun, çıkar çıkmaz büyük ilgi görürken oyunseverlerden de çok iyi dönüşler almayı başarmıştı. Ancak yapıma karşı, başka benzemesi nedeniyle bazı eleştiriler de yok değildi.

Bu tarz bir açıklama, şimdi de Blizzard’ın eski patronundan geldi. Şirketin eski başkanı Mike Ybarra, Blizzard'ın oyunu Overwatch’a benzemesi nedeniyle Marvel Rivals’ı eleştirdi.

Marvel Rivals'ın Overwatch'tan kopyalandığını söyleyen paylaşımını kısa sürede sildi

Ybarra, geçtiğimiz gün X üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu konuyla ilgili konuştu. Ünlü iş insanı, NetEase Games imzası taşıyan Marvel Rivals’ı “Overwatch Marvel Rivals” olarak nitelendirdi.

Devamında ise tıpkı Tencent’in Horizon serisinin kopyası olmakla eleştirilen yeni oyunu Light of Motiram’a benzetme yaparak Marvel Rivals’ın Overwatch’a benzerliğine dikkat çekti. Hatta karakterlerin bile aynı olduğunu söyleyerek Overwatch’taki Windowmaker ile Black Widow’u örnek gösterdi. Tabii ki bu doğru değil. Black Widow, çok daha eski bir karakter. İlk olarak 1960’larda çıkıyor. Yani Overwatch’ta bahsedilen karakterden 50 yıldan fazla bir süre önce. Ybarra’nın bunu bilmeyip kopyalamışlar demesi biraz şanssız olmuş. Zaten hayranlar da ciddi tepki göstermişler ve dalga geçmişler.

Ybarra, hayranlardan gelen tepkilerin ardından kısa süre sonra bu paylaşımını kaldırdı. Başka da bir daha kendisinden konuya ilişkin açıklama gelmedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Marvel Rivals gerçekten de bir Overwatch kopyası mı?