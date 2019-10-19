Marvel’s Avengers Yapımcılarından Yeni Karakter Açıklaması

Crystal Dynamics şu anda Marvel’s Avengers oyunu üzerinde çalışmalarına devam ediyor. 80 yıllık Marvel tarihinden beslenen yapımcıların esinlenebileceği çok karakter var. Bu karakterlerden bazılarının oyuna eklenmesi için çalışmaların çoktan başladığı ortaya çıktı.

Avengers serisi aslında her zaman çok popüler olmamıştı. Ekibin çizgi romandaki ortaya çıkışı bile Daredevil sayesindedir: Yeni karaktere çok güvenen Marvel, Daredevil’ın ilk sayısını aceleye getirmek istemez. Bu nedenle de Daredevil’ın çıkışını erteler. Ortaya çıkan boşluğu da elindeki karakterleri bir araya getirdiği hikayelerle destekler.

Zaman içerisinde film haklarını kimsenin almak istemediği Avengers, Marvel’in amiral gemisi haline gelir. Bugün film serisini hemen herkes biliyor. Haliyle Disney elindeki markayı kullanabildiği kadar kullanmak istiyor. Bu amaçla yapılan çalışmalardan biri de Crystal Dynamics’in yaptığı Marvel’s Avengers oyunu.

Avengers’in çok uzun süre arka planda kalmış olması, çizgi romanlarda ekibe sürekli yeni birilerinin eklenmesiyle sonuçlanmıştı. Teknik olarak Marvel, başarısından çok da emin olmadığı karakterleri Avengers eklibine katar ve onlarla üç beş sayılık bir macera yaşamalarını sağlardı. Bu sayılarda karaktere verilen tepkiler, o karakterin ne kadar kalıcı olacağını belirlerdi. Bu yüzden Marvel bir noktada, çizgi romanlarda ekibin aktif üye sayısını kısıtlamaya karar verdi.

Marvel’s Avengers oyunu da haliyle bu uzun geçmişten ve geniş karakter havuzundan beslenirken, adapte edebileceği onlarca da hikayeye sahip. Haliyle Darkhawk, Moon Knight, Squirrel Girl gibi karakterler oyuna eklenebilir. Konuyla ilgili olarak Crystal Dynamics Baş Dövüş Tasarımcısı Vince Napoli ve Kıdemli Marka Yöneticisi Rich Briggs oyunla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çok detaylara girmeyen Napoli, “Başka karakterler olacak mı?” sorusuna kısaca “Evet” yanıtını verirken, söyleyebileceklerinin bu kadar olduğunu belirtti. Briggs ise yeni karakterler hakkında daha açık sözlü davranarak, pek çok C ya da D seviye olarak adlandırılan az bilinen kahramanın hikayeye eklenmesi için istekli olduklarını belirtti.

“Önemli olan şu” diyen Briggs, “Bir grup hayranla konuşuyorsunuz ve bu oyun bir grup hayran tarafından yapılıyor ve ofisimizde gezerseniz, hepimizin farklı heykelleri, t-shirtleri, oyuncakları ve benzer eşyaları var. O yüzden, içinden bir şeyler alabileceğimiz 80 yıllık bir tarih var. Bugün tabii ki 6 ana kahraman üzerine konuşuyoruz ancak yeni özelliklere sahip yeni kahramanları, kendi bakış açılarıyla oyuna eklemek istediğimizi göz önüne aldığınızda kullanabileceğimiz tonla kahraman var. Hali hazırda geliştirme aşamasında olan ancak açıklamaya henüz hazır olmadığımız tonla şey var ama size, oyuna hayranlar açısından yaklaştığımızın sözünü verebiliriz. Eminim ki pek çoğunuzun D-listesinde bulunan karakterler bizim B-listemizde” dedi.

Oyuna eklenebilecek X-Men karakterleri, Deadpool ve başka pek çok kahraman bulunuyor. Bu açıdan bakınca Marvel’in kendine has bir hayran kitlesi bulunan karakterlerinin oyuna eklenmesi hiç de uzak bir ihtimal gibi gözükmüyor.

Marvel’s Avengers oyunu 15 Mayıs 2020’de PlayStation 4, Xbox One, bilgisayar ve Google Stadia’ya çıkacak.