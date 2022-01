Marvel Sinematik Evreni filmleri, yıllardır süre gelen bir geleneğe sahip: Post-credit sahneleri. Eğer bugüne kadar çıkmış olan en önemli Marvel Sinematik Evreni filmi post-credit sahnesi ne diye merak ediyorsanız sizi böyle alalım.

Marvel Sinematik Evreni, Avengers: Endgame ardından yepyeni bir safhaya girdi. Yeni safhada artık Eternals ve Shang-Chi gibi yepyeni süper kahramanlarla tanıştık ve Spider-Man’in maceralarına No Way Home ile devam ettik. Şimdi ise önümüzde Doctor Strange: Multiverse of Madness filmi var, nasıl mı biliyoruz? Spider-Man: No Way Home’un post-credit sahnesi sayesinde.

Post-credit sahneleri (emeği geçenler kısmından sonra gelen maksimum 5 dakikalık sahneler), izlediğiniz filmden sonraki gelecek film ile ilgili heyecan verici bir detaya sahip sahnelerdir ve her Marvel filmde bulunarak bir gelenek haline gelmiştir. Bu yazımızda bugüne kadar çıkmış olan Marvel filmlerindeki en önemli post-credit sahnelerini bir araya getirdik.

Marvel Sinematik Evrenine direkt etki eden en önemli post-credit sahneleri:

Iron Man – Nick Fury’nin Gelişi

The Incredible Hulk – Tony Stark, ekibi oluşturuyor

Iron-Man 2 – Thor’un çekici Mjolnir

The Avengers – Thanos geliyor

Thor: The Dark World – The Collector ve Gerçeklik Taşı

Captain America: The Winter Soldier – Scarlet Witch ve Quick Silver

Avengers: Age Of Ultron – Thanos’un ikinci görünüşü

Captain America: Civil War – Spider-Man MCU’ya resmen geliyor

Thor: Ragnarok – Thor ve Loki, Thanos’un gemisini görüyor

Avengers: Infinity War – Nick Fury’nin Captain Marvel çağrısı

Spider-Man: No Way Home – Venom, Sony evrenine geçiyor

Iron Man – Nick Fury’nin Gelişi

İşte karşınızda her şeyin başlangıcı. İlk olarak Robert Downey Jr.’ın başrolünü üstlendiği, Tony Stark ile tanıştığımız Iron Man filmi ile karşımıza çıkan Marvel Sinematik Evreni, böylelikle bir efsaneye doğru ilk adımı atmış oldu. Filmin post-credit sahnesi de bir o kadar önemliydi zira sahnede S.H.I.E.L.D.’ın yöneticisi ve daha sonrasında Avengers ekibinin başı olacak Nick Fury’i görüyoruz.

Iron Monger’ı alt etmeyi başaran Tony Stark, oturma odasına gittiğinde karanlıkta oturan yabancı ve gizemli bir adamı görüyor. Kendini Nick Fury olarak tanıtan bu adam Tony ile Avengers Initiative kuruluşunu konuşmak istiyor

The Incredible Hulk – Tony Stark, ekibi oluşturuyor

Iron-Man’in hemen ardından gelen ve Bruce Banner ile tanıştığımız film olan The Incredible Hulk, her ne kadar içerisinde sadece Hulk’ın orijin hikâyesini anlatıyor olsa da post-credit sahnesi belki de en önemli sahne diyebiliriz.

The Incredible Hulk’ın post credit sahnesinde Tony Stark, General Thaddeus Ross ile bir barda konuşuyor ve bir takım kurduklarını söylüyor. General ‘siz kimsiniz?’ diye soruyor ve tabii ki burada ‘biz’den kastın Avengers olduğunu seyirci hemen anlıyor.

Iron Man 2 – Thor’un çekici Mjolnir

Iron Man 2’nin kendi başına Marvel Sinematik Evreni’ni direkt olarak etkileyen bir yanı yok. Filmde kahramanımız Tony Stark’ın kötü adamlarla dövüşmesini izliyoruz. Ancak yine bu post-credit sahnesi çok önemli.

Iron Man 2’nin post-credit sahnesinde filmin içinde gördüğümüz S.H.I.E.L.D. ajanı Phil Coulson’u güneyde bir bölgede görüyoruz. Kendisi Nick Fury ile telefonda konuşuyor ve ‘onu’ bulduklarını söylüyor. ‘O’ diye kastettiği şey ise Thor’un çekici Mjolnir, böylelikle Thor’un da geleceğini anlıyoruz.

The Avengers – Thanos geliyor

The Avengers'ın post-credit sahnesi, Marvel Sinematik Evreninin en unutulmaz sahnelerinden biridir. Bu sahnede Other, esrarengiz efendisine Loki'nin Dünya'yı işgalinin başarısız olduğunu ve Dünyanın en güçlü kahramanlarına meydan okumanın Death’e kur yapmak olacağını bildirir. Bu noktada efendi arkasını döner ve böylece Thanos'u gülümserken görürüz.

Sahne belirli bir filme dair bir ipucu vermiyordu ancak Thanos'un evrendeki varlığını ortaya çıkardı. O andan itibaren hayranlar, Marvel Sinematik Evreninin eninde sonunda Avengers ve Thanos arasında nihai bir savaşa dönüşeceğini biliyorlardı.

Thor: The Dark World – The Collector ve Gerçeklik Taşı

Thor: The Dark World'ün post-credit sahnesi, Sonsuzluk Taşlarını (Infinity Stones) gerçekten tehlikeli nesneler olarak algılamamızı sağlayan ilk adımları attı. Sahnede Thanos'un (veya başka birinin) iki Sonsuzluk Taşına erişip için Asgard'ı işgal etmesini önlemek için Sif ve Volstagg, o zamanlar Aether olarak bildiğimiz Gerçeklik Taşını The Collector’a teslim eder.

Captain America: The Winter Soldier – Scarlet Witch ve Quicksilver

Captain America: The Winter Soldier'ın post-credit sahnesi, bir sonraki Avengers filmine zemin hazırladı. Sahnede Baron von Strucker'ın S.H.I.E.L.D. ve Hydra'nın düşüşünü tartıştığını ve ayrıca Loki'nin Asasını elinde tuttuğunu görüyoruz. Ayrıca hayranlar olarak ilk defa bu filmde mucize ikizler Quicksilver ve Scarlet Witch’i görmüş olduk.

Avengers: Age Of Ultron – Thanos’un ikinci görünüşü

Avengers: Age Of Ultron yalnızca bir post-credit sahnesine sahipti, bu sahnede Thanos, Infinity Gauntlet’i (Sonsuzluk Eldiveni) takıp "Fine, I’ll do it myself." (Pekâlâ, bunu kendim yapacağım) diyerek Dünya'ya nihai gelişini göstermiş oldu. Ancak Age of Ultron’un post-credit sahnesinde bir hikâye açığı vardı: Halihazırda zaten Asgard'ın kasasında olan Infinity Gauntlet, nasıl Thanos’un elinde nasıl olabilirdi? Bu sorun Thor 3'te Hela tarafından düzeltildi ve kasadaki eldivenin sahte olduğu öğrenildi.

Captain America: Civil War – Spider-Man MCU’ya resmen geliyor

Captain America: Civil War sadece izleyicileri Black Panther ile tanıştırmakla kalmadı, aynı zamanda Spider-Man’i Marvel Sinematik Evrenine getirdi. Bu yüzden stüdyo, Peter Parker'ın ertesi yaz vizyona giren ve Spider-Man: Homecoming filmine gönderme yapılan eğlenceli ve komik bir post-credit sahnesini bu filmde kullandı. Sahnenin sonunda beliren ‘Spider-Man will return’ (Örümcek Adam geri dönecek) yazısı çok büyük bir heyecan treni yaratmıştı.

Thor: Ragnarok – Thor ve Loki, Thanos’un gemisini görüyor

Thor: Ragnarok'un asıl konusu çoğunlukla bağımsızdı ve seyircilerin düşündüğü gibi Avengers: Infinity War için zemin hazırlamadı ancak filmin post-credit sahnesi, gişe rekorları kıran filme yol açtı. Sahnede Thor ve Loki, onları Dünya'ya götürecek olan uzay gemisindeyken Loki'yi bir zamanlar fethetmeye çalıştığı gezegene geri getirmenin iyi bir fikir olup olmadığını tartışırlar.

Thor, onlar için her şeyin yoluna gireceğini hissettiğini söyler ve o anda Thanos'un Sanctuary II gemisi tepelerinde belirir ve böylece onların yaklaşan kıyametini hepimiz öngörürüz. Zaten Avengers: Infinity War’ın başlangıcı da aynı ortamda geçiyor.

Avengers: Infinity War – Nick Fury’nin Captain Marvel çağrısı

Avengers: Infinity War'ın sarsıcı sonu, bizlere Thanos'un evrendeki yaşamın yarısını silmek için Infinity Gauntlet'in sınırsız gücünü kullandığını ve hedefine ulaştığını gösterdi. Filmin post-credit sahnesinde Wakanda ve Thanos’dan uzaklaşıyor ve toza dönüşen insanları görmeye başlıyoruz.

Ajanlar Maria Hill ve Nick Fury de bu insanlar arasında yer alır ve tam toz olmadan önce Fury yardım çağrısında bulunmak için gizemli bir cihaz kullanır. Cihazın üzerinde Captain Marvel’ın logosunu görürüz ve 1 senelik Avengers: Endgame bekleyişi başlar.

Spider-Man: No Way Home – Venom, Sony evrenine geçiyor

Tom Holland'ın Peter Parker'ı, Marvel Sinematik Evrenini Doctor Strange'in bozulan büyüsü yüzünden Dünya'yı bekleyen çoklu evrenlerin çakışması tehlikesinden kurtarmak için her şeyden vaz geçiyor ve film bitiyor. Ardından post-credit sahnesinde Tom Hardy’nin Eddie Brock karakterini Meksika’da bir barda görüyoruz, meğerse o da bu evrene gelmiş.

Barmenle sohbet eden Eddie Brock, bu evrenin süper kahramanları hakkında bilgi topluyor ve bir anda Dr. Strange’in büyüsü sayesinde geri gitmeye başlıyor. Tam o esnada Eddie’nin içindeki Symbiot Venom, bir parçasını bu evrene bırakıyor. Bu da demek oluyor ki artık Marvel Sinematik Evreni’nde de bir Venom var ve muhtemelen Spider-Man 4’te onu izleyeceğiz.

Böylelikle en önemli Marvel Sinematik Evreni post-credit sahnelerini derlediğimiz içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın.