İki yeni söylentiye göre Marvel, Ryan Reynolds ile MCU'nun en büyük sözleşmesini imzalayacak ve Reynolds'ın Deadpool'u, Spider-Man ile ekip olacak.

2020 yılı, koronavirüs pandemisi nedeniyle sinema sektörü için belki de daha önce hiç olmadığı kadar durgun geçti ve Marvel/Disney, bu durumdan en fazla etkilenen şirketler arasında yer alıyor. Zira son yıllarda sinemayı sektörünü adeta ele geçiren ve hasılat rekorları kıran çoğu filmin arkasındaki şirket olan Disney, bu yıl Marvel Sinematik Evreni’nin 4. aşamasını başlatacaktı ancak pandemi buna müsade etmedi.

Yeni filmlerin vizyona girememesi nedeniyle 2020, büyük oranda film haberlerinden ziyade söylentileriyle geçti. Şimdi, daha önce Marvel filmleriyle ilgili pek çok isabetli sızıntı gerçekleştirmiş olan iki önemli kaynak, Marvel’ın planları hakkında yeni söylentiler ortaya attılar ve söylentiler doğruysa Marvel, önümüzdeki dönemde gerçekten dikkat çekici işlerle karşımıza çıkacak.

"Disney ve Sony, Spider-Man ile Deadpool'u bir araya getirmek istiyor"

İlk söylenti, Daniel Richman tarafından paylaşıldı ve Richman’a göre Marvel, Ryan Reynolds ile MCU’nun şimdiye kadarki en büyük kontratına imza atacak. Bu gerçekleştiği takdirde Deadpool/Wade Wilson karakteri yalnızca MCU’ya girmekle kalmayacak, aynı zamanda Marvel filmlerinde Iron Man, Captain America gibi MCU’nun baş kahramanlarından bile daha fazla süre alacak.

GeekosityMag’den Mikey Sutton ise Marvel ve Sony’nin bir Spider-Man Deadpool ortak filmi üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiğini ve her iki şirketin de bu ilginç bir süper kahraman ikilisiyle film çekmeye istekli olduğunu aktardı. Dürüst olmak gerekirse ‘mahallenin dost canlısı’ Spider-Man ile neredeyse 18+ olmayan tek bir sahnesi bulunmayan Deadpool’un nasıl bir takım olacağını görmek gerçekten heyecan verici olabilir.

Spider-Man ile Deadpool'un bir araya gelmesi bir altın madeni

Sutton tarafından aktarılan bilgilere göre Spider-Man ile Deadpool’un bir araya geleceği film kesinlikle Spider-Man 3 olmayacak. Yine Sutton’a göre Sony ve Disney, Spider-Man ile Deadpool’u bir takım haline getirmenin komik ve ticari açıdan bir altın madeni olduğunu düşünüyor. Deadpool’un kendi devam filmleri 18+ olmaya devam edecek olsa da Spider-Man ile bir araya geleceği filmlerde biraz daha törpülenmiş bir Deadpool ile karşılaşmamız olası.