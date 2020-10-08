Benedict Cumberbatch bir kez daha Doctor Strange olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü karakter bu kez Spider-Man 3’te yer alacak.

Marvel Sinematik Evreni içerisinde en önemli karakterlerden biri hiç şüphesiz ki Iron Man idi. Iron Man ve onu canlandıran Robert Downey Jr’ın yerini doldurması beklenenler arasında en başta Doctor Strange ve Benedict Cumberbatch geliyor.

Kendi filmi dışında Thor: Ragnarok ve Avengers filmlerinde de karşımıza çıkan Doctor Strange, bir sonraki Örümcek-Adam filminde karşımıza çıkacak. Spider-Man 3’te karakteri bir kez daha göreceğiz.

Doctor Strange geri dönüyor

Başrolünde Tom Holland’ın yer aldığı Spider-Man 3 filminin geleceği uzun zamandır bilinen bir gerçek. Yapımın çıkış tarihinin ise Aralık 2021 olacağı ifade ediliyor. Filme 1 yıldan uzun bir süre olsa da yapımla ilgili detaylar ortaya çıkıyor.

The Hollywood Reporter’a göre filmde Dr. Strange yer alacak ve sevgili Örümcek-Adam için akıl hocalığı görevini Iron Man’in kaldığı yerden devam ettirecek. Öte yandan Zendaya ve Jacob Batalon gibi isimlerin yeniden seriye dönüş yapıp yapmayacakları şu anda belirsizliğini koruyor.

Filmde Doctor Strange’in de yer alacak olması, bu yapımda çoklu evrenleri görebileceğimiz yönündeki söylentilerin de hararetlenmesine neden oldu. Zira Strange’in bir sonraki kendi filmi doğrudan çoklu evrenlerle ilgili olacak. Hatta Disney+’ın Vanda Vision dizisi de bu filme bağlanacak.

Çekimler henüz başlamadı

Spider-Man 3 için çekimlerin henüz başlamamış olduğu gerçeğini göz önüne aldığımızda daha uzun bir süre filmden bir fragman ya da teaser beklememiz gerektiğini de anlayabiliyoruz.

Yeni filmin ismi ve içeriği gibi bilgiler de şu anda belirsizliğini koruyor. Jamie Foxx tarafından paylaşılan bir gönderi, ünlü aktörün Electro rolüyle karşımıza çıkacağını göstermişti. Foxx hayran yapımı görsel paylaşmıştı. Görselde 3 farklı Örümcek-Adam bulunuyordu.

Bakalım Disney ve Marvel nasıl bir filmle karşımıza çıkacak? Belki de Spider-Man: Into the Spider-Verse benzeri bir yapım ile karşılaşırız, kim bilir?