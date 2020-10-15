Örümcek Adam’ın çıkacak yeni filminde Tom Holland’a ek olarak önceki filmlerde gördüğümüz Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın yer alacağı iddia edildi. Ortaya çıkan bilgilere göre 3 oyuncu da kendi Örümcek Adam karakterlerine bürünecekler.

Dünyanın en ünlü süper kahramanlarından olan Spider-Man, günümüzde pek çok farklı oyuncu tarafından canlandırıldı ve bu sebeple seri yeniden başlatıldı. Spider-Man’in Marvel Sinematik Evreni’ne katılmasıyla birlikte Tom Holland’ı görüyoruz, ancak onun öncesinde Tobey Maguire ve Andrew Garfield da bu karaktere hayat vermişti.

Son ortaya çıkan raporlara göre Spider-Man 3’te Tom Holland’ın yanında Tobey Maguire ve Andrew Garfield da yer alacak. Bu oyuncular, yeni Spider-Man filminde Örümcek evrenini kurma projesi kapsamında kendi Peter Parker karakterlerine hayat verecek.

Henüz adı dahi konulmayan film hakkında pek fazla bilgi yok, ancak ortaya çıkan bilgilere göre Doctor Strange’in düşman tehdidini yenmek için beyaz perdede ilk kez 3 Örümcek Adam’ı bir araya getirmeye çalıştığını göreceğiz. Marvel Sinematik Evreni’nin yeni aşamasında Hunter, Scorpion, Electro ve Green Goblin gibi kötü karakterlerin yer alması bekleniyor.

Oscorp ve SHIELD yer alacak iddiaları

Film hakkında bildiklerimiz son derece sınırlı olsa da yeni Örümcek Adam filmi, hepsinin kendi hayran kitlesi bulunan 3 oyuncuyu da bir araya getirecek. Bunun dışında Green Goblin’in ortaya çıkmasıyla Oscorp ve Nick Fury’nin S.H.I.E.L.D.’nın galaktik versiyonu S.W.O.R.D’unu da görmüş olacağız.

Yeni film nasıl olacak bilmiyorum, ancak daha şimdiden heyecan yaratmaya başladı. Peki sizin seri boyunca en sevdiğiniz Örümcek Adam hangisi oldu. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.