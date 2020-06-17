Marvel's Avengers'ın Hikaye Fragmanının Tarihi Duyuruldu

Marvel süper kahraman filmlerinin hayranları, Marvel's Avengers oyununu dört gözle bekliyor desek yeridir. Oyunun hikayesine ışık tutacak yeni hikaye fragmanının tarihi, karakterlerin yüksek teknoloji kostümleriyle birlikte paylaşıldı.

Crystal Dynamics ve Square Enix, merakla beklenen Marvel's Avengers oyunu için yeni bir fragman yayınlamaya hazırlanıyor. Geliştirici, süper kahraman oyunu hakkında bildiklerimizden daha fazlasını öğreneceğimiz yeni hikaye fragmanını, 24 Haziran Çarşamba günü War Table canlı yayınında göstereceğini duyurdu.

Canlı yayın etkinliği, Marvel's Avengers'ın hikaye görevleri ve kooperatif bileşenleri hakkında yeni bilgiler sunacak. Yeni hikaye fragmanı duyurusunda, oyunun yaratıcı yönetmeni ve yazarı Shaun Escayg'in paylaştığı yeni bir görüntü de paylaşıldı. Escayg'in paylaştığı görüntü, karakterlerin farklı kostüm seçeneklerine ışık tuttu.

Marvel's Avengers'ın hikaye fragmanı farklı kostümleri sergileyecek

Escayg, Twitter hesabından görsele ek olarak, "Ekip bu fragmanı tamamladı. Hayranların görmesi için sabırsızlanıyoruz!" ifadesini kullandı. Thor, Hulk, Black Widow, Miss Marvel ve Iron-Man yer aldığı görüntüde, Black Widow'un yüksek teknolojili zırhı ve Thor'un parlak kostümü dikkat çekiyor. Ayrıca Iron-Man ve Miss Marvel'ın kostümleri daha şaaşalı bir tarzda karşımıza çıkıyor. Resmi Marvel's Avenger Twitter hesabı, görüntünün hikaye fragmanından geldiğini doğruladı.

Marvel hayranlarını sevdikleri süper kahramanlarla bir araya getirecek oyunda Avengers ekibi, Captain America'nın ölümüyle sonuçlanan "A-Day" felaketinden sonra dağılacak. Ancak beş yıl sonra yeniden birleşen ekibe, biçim değiştirebilen Inhuman karakter Kamala Khan, namı-ı diğer Miss Marvel katılacak. Diğer oynanabilir karakterler arasında Black Widow, Iron-Man, Hulk ve Thor yer alıyor.

Square Enix ve Crystal Dynamics tarafından geliştirilen Marvel's Avengers, 4 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia platformlarına gelecek. Oyunun yeni hikaye fragmanı yayınlandığında sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.