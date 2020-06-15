Captain Marvel'ı, Marvel's Avengers'ta Gösteren Görseller

Marvel's Avengers, oyunseverleri sevdikleri süper kahramanlarla bir araya getirecek. Ortaya çıkan yeni bir ipucu, oyunun lansman kadrosuna Captain Marvel'ın da eklenebileceğini gösteriyor.

Marvel hayranları, geliştirici Crystal Dynamics ve yayıncı Square Enix'ten gelecek Marvel's Avengers oyununu merakla bekliyor. Diğer yandan oyunun aylül ayına ertelenmesi, Crystal Dynamics'in Avengers oyununu yeni kahramanlarla geliştirmesine olanak sağlıyor.

Crystal Dynamics, oyunun piyasaya sürüleceği tarihe kadar mevcut karakterlerin modellerini güncellerken, diğer yandan kadroya yeni yüzler eklemeye devam ediyor. Marvel's Avengers'ın Twitter hesabından paylaştığı yeni görüntüler, Captain Marvel'ın da ekibe katılabileceğini ortaya koyuyor.

Marvel's Avengers'ın ekran görüntülerindeki Captain Marvel detayı

Marvel's Avengers resmi Twitter hesabı, hayranların koronavirüs günlerinde gerçekleştirdikleri video konferans görüşmelerinde arka planlarında kullanabilmeleri için iki yeni arka plan görseli yayınladı. Görseller, oyunda yer alan karakterlerden biri olan Kamala Khan'ın (Miss Marvel) odasına ait. Ayrıca kahramanımızın odası, hayranı olduğu Avengers üyelerinin posterleriyle dolu.

Kamala Khan'ın odasından alınan ekran görüntülerinden ilkinde kapıda bir "Iron Man Xing" işareti, Captain America'nın kalkanının üzerinde yer aldığı bir puf ve Avengers üyeleriyle çekildiği bir fotoğraf gibi detaylar var. Ancak odanın diğer tarafına ait olan ikinci görüntüde, Kamala'nın idolü olan Captain Marvel'ın posterleri bulunuyor. Posterlerden biri, çizgi roman görünümünü sergilerken, diğeri çizgi roman kapağını kahramanın Endgame filmindeki görünümüyle birleştiriyor.

Geliştiricilerin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, Captain Marvel'ın lansman sırasında oyuna eklenebileceğini ve Endgame filmindeki kısa saçlı tarzıyla karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Kostüm, çizgi romandaki kıyafeti ile aktris Brie Larson tarafından giyilen MCU kostümü arasında bir yerde olabilir. Ancak muhtemelen yüzü, diğer karakterler gibi MCU'dakine benzer olmayacak ve çizgi romanlara göre yeniden tasvir edilecek.

Crystal Dynamics, ilk olarak oyunda yer alacak oynanabilir karakterleri Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk ve Miss Marvel olarak açıklamıştı. Ayrıca geliştirici oyuna DLC ile yeni karakterlerin de ekleneceğini belirtmişti. Bu görüntüler, Captain Marvel'ın çıkış karakterlerinden biri olabileceğini gösteriyor.