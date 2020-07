Marvel’s Iron Man VR’dan Tanıtım Fragmanı Geldi

Sony Interactive Entertainment ve Camouflaj’ın yeni sanal gerçeklik oyunu Marvel’s Iron Man VR’dan yeni bir tanıtım fragmanı geldi. Oyun 3 Temmuz’da dünya çapında piyasaya çıkacak.

Oyun oynamak için insanların aklına gelen ilk araç sanal gerçeklik cihazları olmasa da bu platformların da oldukça başarılı oyunları bulunuyor. Yapısı alıştığımız konsollardan farklı olan sanal gerçeklik araçları yeni oyun tecrübeleri sunuyor.

Filmlerde gördüğümüz sahnelerden yola çıktığımızda, sanal gerçeklik için belki de en uygun süper kahraman olan Iron Man’in oyunu çok yakın zamanda karşımızda olacak. Zırhlı Yenilmez’in yeni macerası PlayStation VR’da yayınlanacak.

Sony ve Camouflaj’dan yeni tanıtım fragmanı

Oyun piyasaya çıkmadan sadece günler önce, oyunun dağıtımcısı Sony ve yapımcısı Camouflaj yeni bir fragman yayınladı. Fragmanda oyunda yapacağımız farklı görevlerin kısa bir özetini görebiliyoruz. Fragman, bazen hava araçlarını tamir edeceğimizi, bazen de sorunları çözeceğimizi ancak sık sık da bir şeylerle dövüşeceğimizi gözler önüne seriyor.

Fragmanda görüldüğü kadarıyla yapımdaki esas düşmanımız Ghost olacak. Karakteri daha önce de MCU’daki Ant-Man and the Wasp filminde görmüştük. Bir diğer rakibimiz ise başarılı ancak talihsiz bir bilim insanı olan Arthur Parks, yani the Living Laser.

Oyunun senaryosu hakkında daha önce yapılmış açıklamalara ve fragmana baktığımızda, silah üretimini daha yeni yeni bırakan bir Tony Stark görüyoruz. Tony ile Ghost’un karşı karşıya gelme sebebi ise şirketlere düşman olan Ghost’un dünyanın dört yanında Stark varlıklarına saldırması.

Zırhınızı kuşanın

Oyunda sanal gerçeklik gözlüğüne ek olarak PlayStation VR’ın kumandalarını da kullanıyoruz. Bu da bize Iron Man’in meşhur lazerlerine hükmetme şansı veriyor. Ayrıca gökyüzünde de bolca zaman geçiriyoruz ki elinde uçan bir zırh olan kimsenin düşmanlarının peşinden koşarak gitmeyeceğini düşündüğümüzde bu durum gayet normal.

Tabii ki oyunda sürekli zırhımızı güçlendiriyor ve yeni modeller geliştiriyoruz. Çizgi romanlardaki daimi zırh geliştirme durumu bu yapımda da bulunuyor. 3 Temmuz’da oyunun çıkışıyla birlikte içeriğine dair de daha fazla bilgi edineceğiz.

Marvel’s Iron Man VR'ın fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz