Sony Çalışanlarına Özel PS4 DualShock Tasarımı (Video)

Sony'nin Kanada'daki genel merkezindeki çalışanlarına hediye ettiği özel tasarımlı DualShock 4'ler ortaya çıktı. Bir YouTuber tarafından paylaşılan video, Japon şirketin çalışanlarına son derece şık oyun kolları sunduğunu ortaya koyuyor.

Konsol dünyanın en güçlü markalarından PlayStation’ın geliştirilmesi ve pazarlanmasında görevli Sony çalışanlarının nasıl bir PlayStation’a ya da DualShock oyun koluna sahip olduğunu hiç düşündünüz mü? Bir YouTuber, paylaştığı video ile Sony çalışanlarına özel DualShock oyun kolu tasarımlarını ve ambalajlarını ortaya çıkardı.

YouTuber MetalJesusRocks tarafından kutu açılışı yapılan özel DualShock oyun kolları, Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir izleyicisi tarafından PS4 20. Yıl Özel Sürüm satın alınırken keşfedilmiş. Konum önemli çünkü Ontario aynı zamanda Sony’nın Kanada’daki genel merkezinin bulunduğu yer.

Üzerinde Sony Kanada genel merkezinin çizimi bulunan DualShock 4

MetalJesusRocks’ın videosunu izlediğimizde, Sony’nin çalışanlarını belki takdir etmek belki de kendilerini özel hissetmelerini sağlamak adına özel DualShock oyun kolları tasarladığını görüyoruz. Her iki oyun kolu kutusunun üzerinde de 2015 tarihi göze çarparken, birinin Operasyon Ekibi, diğerinin ise Müşteri Hizmetleri için özel olarak tasarlandığı belirtiliyor.

Operasyon Ekibi’ne özel DualShock oyun kolunun üzerinde, şirketin Ontario’daki genel merkezinin bir taslak çizimi yer alıyor. Müşteri Hizmetleri’ne özel DualShock oyun kolunun üzerinde ise PlayStation logosunu taşıyan üç insanın silüeti yer alıyor. Muhtemelen her iki özel sürüm oyun kolundan da dünya üzerinde birkaç tane bulunuyor.

Sony, yalnızca DualShock oyun kolu tasarımını değil, kutusunu da özel kılmış. Kutunun üzerinde hem standart DualShock kutularında bulunmayan görseller hem de metinler bulunuyor. Genel olarak Sony’nin PlayStation çalışanlarına özel bir hediye oluşturduğunu söylemek mümkün.

Sony çalışanlarına özel DualShock oyun kolunun kutu açılış videosu