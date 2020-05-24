Sony’nin yeni nesil oyuncu konsolu PlayStation 5 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu sefer ortaya çıkan bilgi ise PlayStation 5 ile ilgili olduğu düşünülen yeni bir patent oldu.

Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5’e dair yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Bu sefer, yeni nesil konsola ait yeni bir patent ortaya çıktı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, patentin başvuru tarihini açıklamasa da yayınlanma tarihini 22 Mayıs 2020 olarak açıkladı. Ayrıca başvuran olarak Sony Interactive Entertainment’ın yanı sıra buluşu yapan kişinin de Albhy Galuten olduğu açıklandı.

Patent, “Dynamic Music Creation In Gaming” (Oyunda Dinamik Müzik Oluşturma) şeklinde başlıklandırılıyor. Dolayısıyla bu patentin PlayStation konsoluyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz ancak patentte PlayStation 5’ten bahsedilmediğini de belirtelim. Tabii bu teknolojinin kavramsal aşamayı geçmesi halinde PlayStation 5 konsollarda yer alması ise neredeyse kesin.

Yeni PS5 patenti

Birçok patentte anlaşılması güç ya da teknoloji jargonuyla ağırlaştırılmış bir kullanılıyor ki bu patentte de bu durum geçerliliğini koruyor. Ancak Sony’nin duygu temelli dinamik müzik oluşturmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bunun, oyunlarla mı yoksa PlayStation ana ekranıyla mı ilgili olduğu henüz bilinmiyor. Bu yeni patentin, şirketin daha önce aldığı, oyuncunun duygu durumunu hissedebilen kontrolcü özelliğiyle bağlantılı olma ihtimali bir hayli yüksek.

Patentin resmi özet kısmında şu ifadeler yer alıyor: “Dinamik müzik oluşturma için bir metot ve sistem ortaya konuluyor. Bir duygu, bir ya da daha fazla müzikal motife atanıyor ve bir oyun vektörü, duygu ile ilişkilendiriliyor. Bir ya da daha fazla müzikal motif, duygu temelli olarak oyun vektörüne eşleniyor. Bir müzik kompozisyonu, oyun vektörü ya da arzu edilen duygular temelinde oluşturuluyor.”

Şu an için bunun nasıl çalışacağını bilmiyoruz. Patent belki de de hiçbir zaman Sony’nin elinde bulundurduğu bir fikirden öteye geçmeyecek. En nihayetinde Sony gibi firmalar birçok patent alsa da bu patentlerin büyük bir kısmı prototip aşamasında kalmasıyla biliniyor. Bunun da o patentlerden bir tanesi olup olmadığını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.