Yılın En Çok Beklenen Oyunlarından Marvel's Wolverine'in Ne Zaman Çıkacağı Açıklandı

Insomniac imzalı PlayStation oyunu Marvel's Wolverine'in ne zaman piyasaya sürüleceği açıklandı.

PlayStation’ın en iyi oyunlarından olan Spider-Man oyunlarını geliştiren Insomniac Games, aynı zamanda uzun yıllardır Marvel’ın bir diğer çok sevilen karakteri Wolverine’i merkezine alan bir oyun geliştiriyordu. Marvel’s Wolverine isimli bu oyun, Spider-Man oyunları ile aynı evrende geçecekti.

İlk olarak duyurulan 2021 yılında duyurulan oyunun 5 yıllık bekleyişin ardından 2026’da nihayet piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Yakın zamanda oynanış videoları da paylaşılmıştı. Şimdi ise beklenen açıklama geldi. Insomniac, oyunun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğini açıkladı.

15 Eylül 2026’da çıkış yapacak

Insomniac Games ve PlayStation tarafından resmî hesaplar üzerinden yapılan açıklamalara göre Marvel’s Wolverine oyunu, 15 Eylül 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun, PlayStation 5 için çıkış yapacak. Şu anda oyunu PS Store üzerinden istek listenize ekleyebiliyorsunuz.

Uzun yıllardır Wolverine’i içeren bir oyun görmemiştik. Bu yüzden yapımın heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda Wolverine’in geçmişi ile ilgili yanıtlar aramasını, bu arayışta eskiden olduğu adamın gizemini çözerken yaşadıkları şiddet ve aksiyon dolu olayları deneyimleyeceğiz. Oyunun yetişkinlere yönelik olacağını belirtelim. Yani kanlı ve şiddet dolu sahnelerle dolu olacak.

Marvel's Wolverine oynanış fragmanı