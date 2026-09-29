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Masaüstü Oyun Bilgisayarı Casper Excalibur E750 İncelemesi

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Yeni nesil işlemcileri, güçlü NVIDIA GeForce RTX ekran kartları ve özelleştirilebilir yapısıyla öne çıkan Casper Excalibur E750, 58.288 TL'den başlayan fiyatlarla hem oyun hem de iş performansını aynı masada buluşturuyor.

Masaüstü Oyun Bilgisayarı Casper Excalibur E750 İncelemesi
Nagehan Çavuş Nagehan Çavuş / Branded Content Specialist

Son Güncelleme: 28 Eylül 2026

Güçlü bir sistem toplamakla uğraşmak istemeyenler için Casper Excalibur E750 masaüstü oyun bilgisayarı, yüksek grafik gücünü kişiselleştirilebilir bir tasarımla sunuyor. Intel Core Ultra serisi Ai destekli işlemcilerden NVIDIA RTX 50 serisi ekran kartlarına kadar geniş bir donanım havuzunu barındıran bu model, sipariş anında parçaları seçme özgürlüğü sayesinde aradığınız hızı doğrudan odanıza getiriyor.

İçerikten Görseller

Masaüstü Oyun Bilgisayarı Casper Excalibur E750 İncelemesi
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Hazır Masaüstü Oyun Bilgisayarı Arayanlar İçin Casper Excalibur E750 İyi Bir Tercih Mi?

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Hazır masaüstü oyun bilgisayarı arayanlar için Casper Excalibur E750 iyi bir tercih mi? 58.288 TL'den başlayan fiyat etiketine sahip bu model, bütçesini 55-60 bin lira bandında tutarak güncel oyunları oynamak isteyen kullanıcılar için donanımların birbiriyle uyumlu çalıştığı dengeli bir seçenek oluşturuyor. Kasanın ön cam yüzeyindeki sınırsızlık tasarımlı RGB ledleri ise ortamın havasını değiştiriyor ve gerçek bir ''oyuncu odası'' havası yaratıyor.

Casper Excalibur E750'nin geniş işlemci ve ekran kartı havuzu sayesinde sadece oyun oynamakla kalmaz, aynı zamanda yüksek güç gerektiren tasarımsal işlerinizi de halledebilirsiniz.

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İşlemci Seçenekleri Ekran Kartı Seçenekleri (GPU)
Intel Core Ultra 9 285K Ai NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB 256 Bit GDDR7
Intel Core Ultra 7 (270K Plus, 265KF) NVIDIA GeForce RTX 5070 / 5070TI
Intel Core Ultra 5 (250KF Plus, 245KF) NVIDIA GeForce RTX 5060 / 5060TI
14. Nesil Intel Core i7, i5, i3 NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB 96 Bit GDDR6

Sistem Toplamak Yerine Neden Hazır Sistem Excalibur E750 Almalısın?

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Parçaları tek tek araştırmak veya montaj stresi yaşamak yerine; birbiriyle en uyumlu çalışacak parçaların Casper uzmanları tarafından bir araya getirilip, performans ve ısı testleri yapılarak sana özel gönderilmesi oyun keyfine çok daha hızlı başlamanı sağlıyor.

Sipariş ettiğiniz Excalibur E750 kasasının ön ve yan yüzeylerinde kullanılan temperli cam paneller, sistem bileşenlerini dışarıdan görebilmenizi sağlarken güçlü gövde yapısı da uzun ömürlü bir kullanım hedefliyor. Özellikle NVIDIA GeForce RTX 50 serisi gibi ağır ve güçlü ekran kartları, kasanın içinde özel tasarlanmış tutucularla destekleniyor çünkü bu donanımların anakarta baskı yapıp hasar oluşturma riskinin ortadan kaldırılması gerekiyor.

Sonradan Yükseltilebilir Bir Bilgisayar Olarak Excalibur E750 Neler Sunuyor?

Casper H610, H810 ve ASUS Z890 DDR5 anakart seçenekleri sunan E750 modeli; anakart üzerindeki M.2 SATA/NVMe SSD ve ek SATA slotları sayesinde ilerleyen yıllarda yepyeni depolama alanları ekleyerek arşivinizi genişletmenize imkan tanıyor.

Bilgisayarın depolama tarafında okuma hızı 6400MB/s ve yazma hızı 5000MB/s'ye kadar çıkabilen, 500GB'tan 2TB'a kadar değişen PCIe 4.0 M.2 SSD seçenekleri yer alıyor. Performansın uzun oyun saatleri boyunca düşmemesi için işlemci tarafında sıvı ve hava soğutma alternatifleri sunuluyor. Kasa ile birlikte standart gelen 3 adet 120mm RGB fan, içerdeki sıcak havayı dışarı atıyor çünkü donanımların serin kalması oyunlarda takılma sorunu yaşamanızı engelliyor.

Soğutma Çözümleri Güç Kaynağı (PSU) Seçenekleri
120mm RGB İşlemci Hava Soğutucu 500 Watt 85+
240mm / 360mm RGB İşlemci Sıvı Soğutucu 700 Watt 80+ Bronz
LED Ekranlı 360mm RGB İşlemci Sıvı Soğutucu 850 Watt 80+ Gold / 1200 Watt 80+ Platinum

Casper Excalibur E750 Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

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Excalibur E750'de kablosuz internet bağlantısı (Wi-Fi) var mı?

Evet, Casper Excalibur E750'yi yapılandırırken isterseniz 300 Mbps hıza sahip kablosuz bağlantı (Wi-Fi) ekleyebiliyor veya ASUS Z890 anakart seçeneği sayesinde Intel Wi-Fi 7 teknolojisinden yararlanabiliyorsunuz.

Kasada ek bağlantı noktaları bulunuyor mu?

Kasanın üst bölümünde farenizi ve kulaklığınızı rahatça takabileceğiniz 2 adet USB 3.0 ve 2 adet USB 2.0 portu yer alıyor. Ayrıca buradaki RGB fan kontrol tuşu sayesinde fan renklerini tek bir dokunuşla değiştirebilirsiniz.

Excalibur E750'nin yanında işletim sistemi veya oyun üyeliği geliyor mu?

Bilgisayarınızı alırken Windows 11 Pro veya Windows 11 Home Single Language sürümlerinden birini seçebiliyorsunuz. Windows uyumlu sistemlerde, 100'den fazla oyunu indirip oynayabileceğiniz 1 aylık PC Game Pass üyeliği de size sunuluyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Sık sık şehirler arası seyahat eden veya bilgisayarını her gün okula/ofise götürmek zorunda olan kullanıcılar için cam panellere sahip büyük ve ağır bir masaüstü kasa pratik bir kullanım sağlamayacaktır. Excalibur E750, temperli camları ve alüminyum gövdesiyle sabit bir masaüstünde güç arayan oyuncular için tasarlandığından, taşınabilirlik arayanların dizüstü oyuncu bilgisayarlarına yönelmesi daha doğru bir adımdır.

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