Apple’ın “masaüstü seviyesinde performans” verdiğini söylediği A20 Pro’yu performans testlerine soktuk, MacBook ve iPad’lerin M5 işlemcisiyle karşılaştırdık. Gerçekten o kadar iyi mi?

Apple, geçtiğimiz haftalarda iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte yeni nesil mobil işlemcisi A20 Pro’yu da tanıtmıştı. 2 nm sürecinde üretilmesiyle dikkat çeken ve 12 GB RAM ile gelen A20 Pro, performans konusunda inanılmaz vaatlerle geliyordu. Önceki nesle göre %40 daha hızlı olduğu belirtilen çipte 6 çekirdekli CPU, Neural Accelerators özelliğine sahip 7 çekirdekli GPU, çift 16 Çekirdekli Neural Engine bulunuyordu.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Biz de bu son nesil işlemciyi performans testlerine soktuk ve diğer işlemcilerle karşılaştırdık. A20 Pro üzerinde yaptığımız testler sonucunda çipin gerçekten Apple’ın dediği kadar üst seviye olmayı başarıdğını gördük. Hatta MacBook, iPad gibi cihazlarda kullanılan M serisi silikon işlemci M5 ile bile yarışabiliyor. Gelin A20 Pro ile 24 GB M5’in karşılaştırmasına bakalım. Neden M5 diye soracak olursanız Apple A20 Pro’yu “Masaüstü seviyesinde performans” olarak nitelendiriyor. Tam olarak bu yüzden biz de M serisi bir işlemciyle karşılaştırdık.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Genel CPU performansı

İşlemci Tek Çekirdek Çoklu Çekirdek A20 Pro 4045 puan 11.554 M5 3.629 puan 17.737

İşlemcinin gücünü ölçerken iki temel kritere bakarız: Tek Çekirdek (Single-Core) ve Çoklu Çekirdek (Multi-Core). Tek çekirdek, telefonun uygulama açma hızı, menü geçişleri ve anlık tepki süresini belirler. Çoklu çekirdek ise video işleme, aynı anda onlarca uygulama çalıştırma gibi ağır iş yüklerini temsil eder.

A20 Pro, tek çekirdekte 4045 puan almayı başarırken M5 3.629 puan alıyor. Çoklu çekirdekte ise **11.554 **ve 17.737 puan görüyoruz. A20 Pro, tek bir çekirdeğin sunabileceği anlık tepe noktası hızında M5'i geride bırakmayı başarıyor. Yani uygulamaların ilk açılışı veya anlık tekil komutlarda iPhone 18 Pro bir bilgisayardan bile daha çevik. Ancak iş kas gücüne ve uzun süreli ağır yüklere geldiğinde M5, bünyesindeki fazladan çekirdekler ve geniş kasa yapısının sunduğu soğutma avantajıyla %53.5 daha yüksek bir çoklu çekirdek skoru alıyor. Bu da pek şaşırtıcı değil. Yine de A20 Pro’nun 11.554 puanının da oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

GPU

Grafik işlemci (GPU), ekrandaki görüntülerin işlenmesinden 3D oyunlara, video render almaktan grafik tabanlı hesaplamalara kadar tüm görsel yükü üstlenir. Yaptığımız testlerde metal kulvarında A20 Pro’nun 62689, M5’in ise 72001 puan aldığını gördük. M5, grafik tarafında A20 Pro'ya göre yaklaşık %14.8 daha güçlü. Bir telefonun, kendisinden katbekat büyük olan bir bilgisayarın grafik gücüne bu kadar yaklaşabilmesi mobil teknoloji adına büyük bir başarı. Yine de profesyonel 3D modelleme veya yüksek çözünürlüklü video kurgulama gibi işlerde MacBook'un GPU'su daha üstün.

Yapay zekâ

|İşlemci| Single (CPU) |Half (CPU) |Quantized (CPU)| | -------- | -------- | -------- | |A20 Pro |6.792|12.199|9.030| |M5 |5.554|9.016|7.025|

Yapay zekâ modelleri; fotoğraf düzenleme, ses tanıma, canlı çeviri veya cihaz içi dil modellerinde farklı hassasiyet seviyelerinde çalışır. Tam hassasiyet olan “Single” kategorisinde karmaşık ve yüksek hassasiyet gerektiren yapay zekâ işlemleri, yarı hassasiyet olan “Half” kategorisinde mobil cihazlarda en sık kullanılan, performans ile verimliliği dengeleyen standart seviye, cihaz üzerinde hızlı ve az kaynak tüketen yapay zekâ modellerinde ise sıkıştırılmış olarak da nitelendirebileceğimiz Quantized testleri yapılır. Bunları hem CPU hem de GPU üzerinden karşılaştırdık.

|İşlemci| Single (GPU) |Half (GPU) |Quantized (GPU)| | -------- | -------- | -------- | |A20 Pro |12.825|24.323|27.142| |M5 |14.493|27.145|27.727|

CPU sonuçlarında A20 Pro Single’da 6.792, Half’ta 12.199, Quantized’da ise 9.030 puan aldı. M5 ise sırasıyla 5.554, 9.016, 7.025 puanlarda kaldı. GPU tarafında ise A20 Pro 12.825, 24.323 ve 27.142 puan alırken M5 14.493, 27.145 ve 27.727 puan alıyor.

A20 Pro, mimarisindeki gelişmiş sinir ağı ve yüksek frekanslı işlemci çekirdekleri sayesinde CPU tabanlı yapay zekâ işlemlerinde M5'e bariz bir üstünlük sağlıyor. Telefonunuzda arka planda çalışan Siri, fotoğraf ayrıştırma veya anlık metin analizleri işlemci tarafında daha hızlı gerçekleşiyor. Ancak iş daha büyük veri bloklarının işlendiği GPU tarafındaki yapay zekâ yüklerine geldiğinde M5’in biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen yine A20 Pro ona çok yaklaşmayı başarmış.

Ağır grafik yükü performansı

Bir işlemcinin sadece "en yüksek ham gücü" değil, bu gücü ısınmadan ve bataryayı sömürmeden ne kadar süre koruyabildiği de çok kritiktir. 3D Mark Solar Bay Extreme Unlimited testi, cihazları uzun süre yüksek grafik yüküne sokarak sınırlarını zorlar.

Işın iizleme 3DMark testinde tahmin edebileceğiniz gibi MacBook form faktörünün avantajı öne çıkmayı başarıyor. Yine de A20 Pro hâlâ oldukça etkileyici. M5, ışın izleme 3D grafik yüklerinde ortalama 31.5 FPS vererek, A20 Pro'nun (22.9 FPS) önünde akıcı bir deneyim vaat ediyor. Zirve noktada M5 125 FPS'i görürken, A20 Pro en fazla 83 FPS'e çıkabiliyor. Her iki cihazda da test başlangıcı ve bitişinde batarya yüzdelerinin sabit kalması test sırasında güç yönetiminin stabil çalıştığını gösteriyor. A20 Pro küçük gövdesine rağmen ısıyı yönetip güç tüketimini kontrol altında tutmayı başarıyor. Öyle ki telefon testlerde soğuk kalabilmeyi başardı.

Sonuç: A20 Pro gerçekten de masaüstü seviyesine yaklaşan bir işlemci

Genel olarak A20 Pro’nun anlık tepki süreleri, tek çekirdek hızı ve özellikle işlemci tabanlı yapay zekâ (NPU/CPU AI) işlemlerinde tam bir güç gösterisi yaptığını söyleyebiliriz. Cebinizde taşıdığınız bir telefon için bu değerler olağanüstü.

Sonuç olarak Apple’ın 2 nm sürecinde ürettiği A20 Pro işlemcisinin gerçekten de masaüstü seviyesine yaklaşan performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Şu anda dünyada en iyi telefon işlemcisi olabileceğini söylemek yanlış olmaz. Yakında yeni çiplerini duyuracak Qualcomm’un Apple’a nasıl yanıt vereceği zamanla görülecek.