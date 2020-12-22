MASFED Başkanı Aydın Erkoç: İkinci El Araç Fiyatları Düştü

MASFED Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son 10 ayda ikinci el araç piyasasına olan ilginin artış gösterdiğini belirten Erkoç, araç fiyatlarının yavaş yavaş düşmeye başladığını dile getirdi.

Pandemi nedeniyle ikinci el araç piyasası, akıl almaz bir şekilde pahalılaşmıştı. Bunun en büyük nedeni ise otomobil üreticilerinin pandemi yüzünden kısıtlı sayıda araba üretmesi ve üretilen arabaların zor bir şekilde temin edilmesiydi.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, uzun süredir ikinci el piyasasında yaşanan fiyat artışının yavaş yavaş azalmaya başladığını ve bu dönemin ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zaman olduğunu açıkladı.

“İkinci el araç satın almak için en uygun dönemdeyiz”

Pandemi sebebiyle birçok yeni model aracın Türkiye’ye temini zorlaşmıştı. Hatta otomobil fabrikalarında üretim bir süreliğine durdurulmuştu. Bu durumdan en çok ikinci el araç piyasası etkilendi. Bazı ikinci el araçlar, sıfır fiyatından daha pahalı bir şekilde satışa sunuldu.

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, salgına rağmen ikinci el araç piyasasında geçen seneye göre %18,9’luk bir artış yaşandığını belirtirken, son 10 ayda 7 milyondan fazla aracın el değiştirdiğinin altını çizdi.

Sıfır araç temininin zorlaşmasıyla ikinci el piyasasında büyük bir fiyat artışı olduğunu söyleyen Erkoç, Kasım ayından itibaren fiyatlarda bir düşüş gözlemlendiğini dile getirdi. Piyasada %3 ila %10 arasında bir düşüş yaşanan bu dönemin, ikinci el araç satın almak isteyenler için en uygun zaman olabileceğini söyledi.

İkinci el araç fiyatları tekrar yükselebilir

Erkoç, bu düşüşün uzun vadeli olmayabileceğini de belirtti. Otomobil üreticileri, 2021 yılında da pandemi nedeniyle üretimde sıkıntı yaşamaya devam ederse, vatandaş yine ikinci el piyasasına yönelebilir ve araç fiyatlarında tekrar artış gözlemlenebilir ifadelerinde bulundu.