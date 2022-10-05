Küresel teknoloji yayın kuruluşlarından Mashable, Türkiye'de de yayın yapmaya başlıyor. Demirören Medya ortaklığıyla yapılacak yayınların ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Türkiye’deki teknoloji yayın kuruluşları arasına yakın bir zamanda bir yenisi daha katılacak. Dünyanın yakından takip ettiği teknoloji yayıncılarından New York merkezli Mashable, Türkiye’de yayın yapmaya başlayacak. Mashable’ın Türkiye yayınları, Demirören Medya bünyesinde gerçekleşecek.

Mashable’ın Türkiye’ye gelecek olması, bir hafta önce LinkedIn’de açılan iş ilanıyla birlikte öğrenildi. Demirören Medya tarafından açılan iş ilanında ‘Mashable Editörü’ başlığı yer aldı. İş ilanının açıklaması ise şu şekildeydi:

Mashable, Türkiye'ye geliyor:

“Teknoloji, bilim, trendler ve gündelik hayata dair haber içerikleri üreten Mashable.com’ un yeni kurulan Türkiye ofisinde tam zamanlı Türkçe editörlük pozisyonu için çalışma arkadaşları arıyoruz.”

Mashable’ın Türkiye internet sitesi henüz yayında gözükmezken, yayın kuruluşu için bir Twitter hesabı oluşturulmuş durumda. Kuruluşun Türkiye yayınlarının ne zaman başlayacağına dair de şu an için bir bilgi bulunmuyor.

Mashable nedir?

2005 yılında Pete Cashmore tarafından kurulan Mashable, yine Cashmore editörlüğünde bir süre boyunca basit bir WordPress blogu olarak yayın yaptı. Blog, Time tarafından 2009 yılında en iyi 25 blog arasında gösterildi. Mashable, 2015 yılında Twitter’da 6 milyon takipçiye ulaştı. Aralık 2017’deyse Mashable, hakları 50 milyon dolar karşılığında Ziff Davis tarafından satın alındı.

Webtekno olarak Mashable Türkiye'ye şimdiden yayın hayatında başarılar diliyoruz.