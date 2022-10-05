Meta, Haziran 2021'de yayınladığı Bulletin platformunun fişini çekmeye karar verdi. Platform, 2023 yılının ilk aylarında kullanıcılara veda edecek.

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, Haziran 2021’de kulağa hoş gelen yeni platformunu duyurmuştu. Meta’nın yeni platformu, bağımsız yazarları takip edebileceğiniz ve bu yazarların yeni okuyuculara ulaşabilecekleri ‘Bulletin’ platformuydu.

Platform, ekonomiden iş dünyasına, sanattan kültüre, spordan bilim ve sağlığa kadar pek çok konuda yazarlardan yazılara ev sahipliği yapıyordu. Bugünse bu platformu kullananları üzen bir haber geldi. Meta, Bulletin’in fişini çekeceğini açıkladı.

2022 boyunca açık kalacak:

The New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, platformda içerik üreten yazarlara bir e-posta gönderdi. Bu e-postanın içeriğinde platformun yakında kapatılacağı bilgisi yer alıyordu. Şirket, Bulletin’in ne zaman kapatılacağını kesin olarak belirtmedi. Platformun 2023’e kadar açık olacağı, 2023’ün başında kapatılacağı ifade edildi.

Meta’nın Bulletin’i kapatmayı düşünebileceği aslında bu yılın başlarında belli olmuştu. Şirket, çalışanlarına gönderdiği bir mesajda odağını haberler ve Bulletin’e dağıtmayacağını, “daha sağlam bir İçerik Oluşturucu ekonomisi” kurmaya yönlendireceğini bildirmişti. Tabii buradaki “İçerik Oluşturucu” ibaresi, video içerikleri için geçerliydi.

Bulletin, bugüne kadar yüzlerce içerik üreticisinin binlerce yayınına ev sahipliği yaptı, üreticilerin binlerce ücretsiz e-posta abonesi kazanmasını sağladı.