YouTube'un popüler içerik üreticilerinden The Slow Mo Guys, salgın sürecinde maske takmanın önemini bir kez daha gösterdi. Kanalda gerçekleştirilen testte, ağır çekimde öksürme ve hapşırma anları kaydedildi.

Tüm dünyaya yayılan ve halen etkili bir ilacı ya da aşısı geliştirilemeyen COVID-19 salgınının en azından etkilerini azaltmak için çeşitli önlemler alınabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Özellikle maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak konusunda bilgilendirici kampanyalar gerçekleştiriliyor.

En azından aşısı bulunana kadar koronavirüse karşı elimizdeki en güçlü silahlardan bir tanesi olan maskenin ne kadar etkili olduğunu gösteren bir video da popüler YouTube kanalı The Slow Mo Guys'dan geldi.

Maske takmanın ağızdan çıkan parçacıklara etkisi

The Slow Mo Guys kanalından Gav, öksürdüğü ve hapşırdığı anları 1000 FPS'te kaydetti. Öksürmenin ve hapşırmanın sonucunda ağızdan çıkan parçacıklarla ilgili daha önce de çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmişti. Ancak normal konuşma sırasında bile ağızdan çıkan parçacıklar oldukça tat kaçırabiliyor.

Gav, aynı deneyi maske takarak da gerçekleştiriyor ve elde edilen sonuçlar tam da beklenildiği gibi oluyor. Deneyi izleyen ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, gerçekleştirilen bu deneyin maskenin önemi konusunda oldukça etkileyici olduğunu dile getiriyor.

Dr. Fauci, "Enfekte olan insanların %40 ile %45'lik kesiminin herhangi bir belirti göstermediğini ancak üst yutaklarında virüs olduğunu biliyoruz. Ayrıca enfeksiyonların önemli bir kısmının herhangi bir belirti göstermeyen insanlardan geçtiğini de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Maske takma konusu özellikle ABD'de muhafazakâr kesim tarafından oldukça tartışılıyor. Bir muhafazakâr olan Trump da maske takmanın gerekli olmadığı konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Üstelik ülkemizde de maske takmanın gereksiz olduğunu düşünen ve beyan eden kişiler bulunuyor.