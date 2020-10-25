Sağlık Bakanı Koronavirüs Aşısı İçin Tarih Verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ve dünya genelindeki aşı çalışmalarıyla ilgili konuştu. Sağlık Bakanı, ilk aşı uygulamaları için aralık ayını işaret ederken bu ay içerisinde toplamda 5 milyon doz aşının uygulanacağını dile getirdi.

Dünya genelinde 42 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 1,1 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları son hızla devam ediyor. Şu an aşı çalışmalarında son aşama olan üçüncü faza gelen birden çok aşı bulunuyor.

Ekonomi de dâhil olmak üzere günlük yaşamda birçok şeyi derinden etkileyen ve alışmamız gereken "yeni normal" yaratan koronavirüse uygulanabilecek aşıların tarihi de oldukça merak konusu. Aşı konusunda ülkenin şu an en yetkili ağzı olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çeşitli açıklamalar geldi. Koca, aralık ayını işaret etti.

Aralık ayında 5 milyon doz aşı uygulanacak

Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı, Çin merkezli SinoVac ve Almanya merkezli BioNTech'in geliştirdiği aşıların deneme çalışmalarının gerçekleştirildiği ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu dile getirdi.

Aşıların Türkiye'de uygulanma tarihi için aralık ayı işaret edildi. Aralık ayının başında Çin merkezli SinoVac'ın CoronaVac aşısı uygulanmaya başlanacak. Bu ay içerisinde toplamda 5 milyon doz aşının uygulanacağı öngörülüyor.

Bu konuda umut vaat eden bir diğer aşı, Almanya'da Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen ve başında Prof. Dr. Uğur Şahin'in bulunduğu çalışma. Avrupa İlaç Ajansı'ndan ruhsat alan bu aşının son birkaç prosedürü de atlatması sonrası devreye girebileceği ifade ediliyor. Yani Sağlık Bakanlığı'nın elinde 2 farklı alternatif bulunacak.

Aşı konusunda merak edilen bir diğer nokta da pek tabii yerli aşı çalışmaları. Müftüoğlu'na konuşan Bakan Koca, 16 ayrı yerli firmanın aşı çalışmalarını sürdürdüğünü ve önemli mesafelerin kat edildiğini söyledi. Buna göre, en geç mart ya da nisan aylarında yerli aşının da uygulamalarına başlanacak.