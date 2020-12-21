Maske, COVID-19'un Yayılmasını Neden Engelleyemiyor?

Virolog Paul Digard, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılan maskelerin neden istenildiği kadar etkili olmadığını açıkladı. Bilim insanına göre öksürük ve hapşırıkla yayılan bazı küçük damlacıklar, maskelerin tutamayacağı kadar küçük.

Tıpkı 2020 yılı gibi 2021'de de hayatımızı etkilemesi muhtemel olarak koronavirüs salgını, bir türlü önlenemiyor. Bilim insanları, yaptıkları çalışmalara rağmen COVID-19'un daha fazla yayılmasının önüne geçemiyorlar. Ayrıca koronavirüs için kesim çözüm olacağı düşünülen aşı bile şu an için, kesin bir çözüm olmayabilir gibi görünüyor. Zira başta İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerde görülmeye başlayan mutasyonlu koronavirüsün aşıyla nasıl bir etkileşim halinde olacağı şu an için bilinmiyor.

Bilim insanları, koronavirüs salgınının ilk gününden beri maske, temizlik ve mesafenin önemini vurguluyorlar. Gerek Türkiye gerekse diğer ülkelerdeki uzmanlar, salgının ancak bu üç maddeyle önlenebileceğini savunuyorlar. Ancak maske kullanımı artık bir rutin haline gelmiş durumda olsa da salgın, bir türlü önlenemiyor. Peki maske, COVID-19 salgınının engellenmesinde neden istenildiği kadar verimli olmuyor?

Bilim insanları: Virüslü damlacıklar, maskenin önleyemeyeceği kadar küçük

Edinburgh Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Virolog Paul Digard, koronavirüsün en temel haliyle öksürük ya da hapşırık sonucu etrafa yayılan damlacıklarla yayıldığını söylüyor. Bu damlacıkların boyutunun çok küçük olduğunu ifade eden Digard, maskelerin bu boyutlardaki parçacıkları tutma ihtimalinin olmadığını belirtiyor. Ancak bu açıklama, maskenin COVID-19 karşısında etkisiz olduğu anlamına gelmiyor.

Virolog, konuyla ilgili açıklamalarında virüslü damlacıkların her zaman çok küçük olmayabileceğini ifade ediyor. Maskenin işlevselliğinin tam da bu noktada ortaya çıktığını söyleyen bilim insanı, daha büyük damlacıklarla yayılabilecek virüsün, maskeler sayesinde tutulmuş olduğunu beyan ediyor. Yani maske, tam anlamıyla işlevsiz değil ancak istenildiği kadar da etkili değil.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden bir tanesi, İngiltere. Ülke genelinde patlama yaşanırken yetkililer, ellerinden geleni yapıyor olsalar da salgını kontrol altına alamıyorlar. Ülke genelinde yapılan araştırmalar, İngiltere'de yaşayan her 4 kişiden 3'ünün maske kullandığını ortaya koyuyor. Ancak işte Digard'ın bahsettiği küçük damlacıklar, maske kullanım oranına rağmen salgının seyrini değiştirmeye yetmiyor. Bu durum, bir de maske kullanılmadığı zaman salgının ulaşacağı korkunç durumu gözler önüne sermeye yetiyor...