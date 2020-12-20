Panik Yaratan Mutant Koronavirüs Hakkında Neler Biliyoruz?

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün daha hızlı yayılan ve daha bulaşıcı olan bir varyantının tespit edildiğini açıklamıştı. Panik yaratan bu açıklama sonrası gözler İngiltere'ye çevrildi. Peki bu yeni koronavirüs varyantı hakkında neler biliyoruz? 'Mutant' koronavirüs gerçekten daha mı tehlikeli?

Koronavirüs ile tanışmamızın üzerinden artık bir yıl geçti ve bu bir yılda hayatlarımız tahmin edemeyeceğimiz kadar değişti. Tüm dünyada neredeyse 76 milyon kişi virüsten etkilendi, 2 milyon kişi hayatını kaybetti, hepimiz virüsle yaşamaya bir şekilde alıştık.

Geçen bir yılın ardından tam da aşıların konuşulmaya başlandığı ve 2021 için bir umut ışığı olduğu bu günlerde, İngiltere'den herkesi panikleten bir haber geldi; daha bulaşıcı bir koronavirüs varyantı.

Virüsün mutasyon geçirmiş olması normal, daha bulaşıcı olması ise oldukça tehlikeli:

Aslında koronavirüs şimdiye kadar yüzbinlerce kez mutasyona uğradı ve burada şaşıracak çok da bir şey yok. Bilim insanları, virüsün geçirdiği mutasyonları zaten yolun başından ber takip ediyorlar ve şimdiye kadar önemli bir etkisi olacak herhangi bir mutasyona rastlanmamıştı.

Ancak konunun can alıcı noktası, İngiltere'den gelen haberlere konu olan varyantın çok daha bulaşıcı olduğu ve daha hızlı yayıldığı iddiası. İddia diyoruz, çünkü henüz bu da kesin bir bilgi değil. Yalnızca, vaka sayılarında artış yaşanan bölgelerdeki hızlı yayılışın kaynağının, bu mutasyona uğramış virüs olduğu düşünülüyor.

Birmingham Üniversitesi mikrobiyal genomik ve biyoenformasyon profesörü Nick Loman durumu 'Bu varyant, COVID-19'un hızlandığını gördüğümüz bölgelerle güçlü bir şekilde ilişkili gözüküyor. Yani ortada bir korelasyon var; ancak henüz nedensellik iddiasında bulunamayız. Ne var ki bu varyantta çok hızlı bir artış görüyoruz ve bu nedenle endişeliyiz. Bu varyant, çok acil bir şekilde takip edilmeyi ve araştırmayı gerektiriyor.' sözleriyle açıklıyor.

Yeni varyant daha mı ölümcül?:

Henüz yanıt verilemeyen sorulardan en önemlisi de bu. İlk verilere göre, daha bulaşıcı olmasına rağmen bu mutasyonun koronavirüsün sebep olduğu hastalıkları daha ölümcül hale getirdiğine dair bir bilgi yok. Ancak bilim insanları bu varyantın mutlaka takip edilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü zaten oldukça hızlı yayılan virüsün, henüz aşılar yeni yeni kullanılmaya başlanmışken çok daha hızlı yayılması sağlık sistemlerinin çökmesine ve kontrolün kaybedilmesine sebep olabilir.

Avrupa önlem almaya başladı, İngiltere'ye uçuşlar durduruluyor:

İngiltere Sağlık Bakanı'nın açıklamalarının ardından Avrupa önlem almaya başladı. İlk hamle Hollanda'dan ve İtalya'dan geldi ve bu iki ülkeden İngiltere'ye uçuşlar geçici süreyle durduruldu. Belçika'dan İngiltere'ye hava ve demir yolu ulaşımının da durdurulacağı söylendi. Bir sonraki açıklamayı ise Almanya'nın yapması bekleniyor.