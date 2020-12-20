Mutasyonlu Koronavirüs, Üç Ülkede Daha Ortaya Çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yakın zamanda İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün daha bulaşıcı türünün Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da tespit edildiğini açıkladı.

2020 yılının gündemi koronavirüs oldu. Son olarak İngiltere'de virüsün yeni bir versiyonu ortaya çıkmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, pandemiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı ve mutasyonlu virüsün başka ülkelerde de ortaya çıktığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre Hollanda'da yapılan testler, ülkede yeni koronavirüs mutasyonunu ortaya çıkardı. Ayrıca Danimarka ve Avustralya'da da virüsün tespit edildiği ifade edildi.

İngiltere uçuşları kapatılıyor

Hollanda hükümeti, 1 Ocak'tan itibaren İngiltere'yle yapılacak olan uçuşları yasakladığını söyledi. Belçika ve İtalya da uçuşları kısıtlama yönüne giderken, Avusturya, Fransa ve İsveç de benzer bir çalışma için düğmeye basmış durumda. Daha önceki haberlerimizde de yeni virüse karşı alınan bu önlemlerden bahsetmiştik.

Hollanda hükümeti de konuyla ilgili bir açıklama yaparken, İngiltere’den yeni virüs mutasyonunun getirilme riskini azaltma olasılığını araştırmak” amacıyla diğer Avrupa Birliği üye ülkeleriyle birlikte çalışma yapacaklarını da söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Maria Ven Kerkhove, konuyla ilgili olarak BBC'ye konuştu. Van Kerkhove'un yaptığı açıklamada uzmanların "salgının başladığı günden bu yana dünya genelinde mutasyonları takip ettiğini” bildirdi.

Yüzde 70 daha bulaşıcı

Yeni, mutasyonlu koronavirüs türü, İngiltere'nin güneydoğusunda keşfedilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından duyurulan gelişmede, yeni virüs türünün %70 daha bulaşıcı olduğu da ifade edilmişti.

Görünüşe göre koronavirüs pandemisi daha bir süre daha hayatımızda yer alacak. Bakalım geliştirilmekte olan aşılar, mutasyonlu virüslere karşı da başarılı olabilecek mi? Yoksa yeni tür yüzünden salgın tehditi bir süre daha devam edecek mi?