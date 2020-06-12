Prof. Ateş Kara: Koronavirüs Aşısı Ekim-Kasım Gibi Gelebilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dört gözle beklenen koronavirüs aşısıyla ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Kara, aşının ekim-kasım aylarında gelebilme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Neredeyse 2020 senesinin başından beri tüm dünya tek bir gündem üzerine konuşuyor, o da koronavirüs salgını. Her geçen gün salgınla ilgili gelen yeni haberler arasında elbette ki en çok dikkat çekenleri tedavi, ilaç ve aşı çalışmaları. Diğer ülkeler gibi Türkiye’de de çeşitli çalışmalara konu olan aşıyla ilgili bilgilerse şu sıralar daha sık paylaşılır oldu. Gözlerin çevrildiği yer olan Bilim Kurulu, bugün aşı çalışmalarıyla ilgili sevindirici haberler verdi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ülkemizde yürütülen aşı çalışmalarının şu an 3. evrede olduğunu ve bir sonraki evrenin, yapılan aşının otoriteler tarafından onaylanma evresi olduğunu bildirdi. Bilim Kurulu üyeliğinin yanında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları akademisyeni olarak görev yapan Prof. Dr. Kara Twitter hesabından, “COVID-19 aşı çalışmalarının bugün için dünya genelindeki durumu, şu an Faz 3’te olan aşının Ekim-Kasım ayı gibi kullanılabilme ihtimali görünmekte” ifadelerini kullanarak bir de grafik yayınladı.

Aşı yakında hazır olacak:

Prof. Dr. Ateş Kara’nın yayınladığı dünya genelindeki koronavirüs çalışmalarını gösteren grafikte 3. evre kısmında binlerce kişiyle yapılan aşının koruyuculuğuna yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisi görüldü. Grafikte son evre olarak da üretilen aşının insanlara uygun olup olmadığının otoriteler tarafından karara bağlanması yer aldı. Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara tarafından yapılan paylaşıma pek çok vatandaş etkileşimde bulundu.

Hem dünya hem de Türkiye genelinde aşı çalışmasının sonucunun başarılı bir şekilde ortaya çıkması isteniyor ve herkes aşıyı dört gözle bekliyor. Virüse dair vaka ve ölüm sayılarının azalmaya başladığı bu günlerde normalleşme süreci, çeşitli tedbirleri elden bırakmadan devam ediyor. Pek çok ortak alanın kullanıma açılmasının ve sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesinin ardından maske kullanımının önemi sıklıkla vurgulanıyor.