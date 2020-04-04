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  • Masomo’nun Yeni Basketbol Oyunundan 20 Heyecan Verici Detay

Kurucumuz İbrahim Akman, Masomo’nun Yeni Basketbol Oyunundan 20 Heyecan Verici Detayı Paylaştı

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Kafa Topu 2 ile dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşan Masomo ekibi, uzun bir süredir yeni Basketbol oyunu üzerinde çalışıyor. Masomo CEO’su ve kurucumuz İbrahim Akman, Instagram üzerinden yeni oyuna dair takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Basketbol oyununa dair yeni bilgiler paylaştı.

Kardeş şirketimiz Masomo’nun 80 kişilik ekibi, evlerinden tüm dünya tarafından oynanan Kafa Topu 2’yi geliştirmeye devam ediyor. 100 milyon oyuncuya ulaşan Kafa Topu 2’nin haricinde şirketin bir kısmı da yeni Basketbol oyununu geliştirmeye devam ediyor. 

Geçtiğimiz aylarda Basketbol oyunu ve Masomo’ya dair sorularımızı birebirde yanıtlayan kurucumuz İbrahim Akman, bu kez kişisel Instagram hesabı üzerinden merak edilenleri cevapladı. Konu elbette dünyada olduğu kadar Türkiye’de de fazlasıyla merak edilen Basketbol oyununda hangi yeniliklerin bulunacağıydı.

ibrahim akman

1. Henüz adı açıklanmayan oyun Kafa Topu serisinin basket bol versiyonu olmayacak:

masomo

2. Birden fazla oyuncuyla maça çıkacak, rakiple birebir mücadele edecek, dilediğimizde oyuncu değişikliği yapacağız:

ibrahim akman

ibrahim akman

3. Oyunun tanıtımında popüler basketbolcular da yer alacaklar:

masomo basketbol

4. Oyuna dair ilk önizleme mayıs ayında gelebilir:

ibrahim akman

5. Bu yıl aramızdan ayrılan efsane basketbolcu Kobe Bryant karakterlerden birisi olacak:

masomo

6. Türkiye'deki oyuncular oyunun iyileştirilmiş versiyonuna kavuşacaklar:

ibrahim akman

7. İlerleyen dönemde oyuna hikaye modu da gelebilir:

basketbol masomo

8. Elbette Basketbol oyununu arkadaşlarımızla da oynayabileceğiz:

basketbol

9. Oyunun boyutu sistem dostu olacak:

basketbol

10. Kontroller mobil oyunculara özel olacak:

basketbol

11. Oyundaki takım koçumuzun görevi oyuncularımızın performansını artırmak olacak: 

basketbol

12. Rekabet hissi Kafa Topu serisinden miras kalacak, ancak yepyeni ve çok farklı bir fizikle karşımıza çıkacak:

basketbol masomo

masomo

13. Bu kez karakterler sadece kafadan ibaret olmayacak:

masomo

14. Giyilebilir aksesuarlar sadece estetik olacak:

basketbol

15. Basketbol sporunun temel yapı taşları oyunda yer alacak:

masomo

16. Oyunda Türkçe spiker olacak:

basketbol

17. Birbirinden farklı 30 karaktere sahip olacağız:

masomo

18. Oyun Masomo Gaming adıyla dünya pazarına sunulacak:

masamo gaming

19. Hedef Kafa Topu'nun çıtasını yükseltmek ve 250 milyon indirmeye ulaşmak:

basketbol

kafa topu 2

20. Masomo ekibi aynı anda iki oyunu geliştirmeye ve büyümeye devam edecek:

masomo

masomo

masomo

Masomo, Kafa Topu 2 ve Basketbol oyunu hakkındaki tüm gelişmeleri Masomo Gaming Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Masomo'nun yeni basketbol oyunu hakkındaki detayları kaçırmamak için Webtekno'yu da Instagram'dan takip etmeyi unutmayın, görüşmek üzere :) 
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