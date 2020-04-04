Masomo’nun Yeni Basketbol Oyunundan 20 Heyecan Verici Detay

Kafa Topu 2 ile dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşan Masomo ekibi, uzun bir süredir yeni Basketbol oyunu üzerinde çalışıyor. Masomo CEO’su ve kurucumuz İbrahim Akman, Instagram üzerinden yeni oyuna dair takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Basketbol oyununa dair yeni bilgiler paylaştı.

Kardeş şirketimiz Masomo’nun 80 kişilik ekibi, evlerinden tüm dünya tarafından oynanan Kafa Topu 2’yi geliştirmeye devam ediyor. 100 milyon oyuncuya ulaşan Kafa Topu 2’nin haricinde şirketin bir kısmı da yeni Basketbol oyununu geliştirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Basketbol oyunu ve Masomo’ya dair sorularımızı birebirde yanıtlayan kurucumuz İbrahim Akman, bu kez kişisel Instagram hesabı üzerinden merak edilenleri cevapladı. Konu elbette dünyada olduğu kadar Türkiye’de de fazlasıyla merak edilen Basketbol oyununda hangi yeniliklerin bulunacağıydı.

1. Henüz adı açıklanmayan oyun Kafa Topu serisinin basket bol versiyonu olmayacak:

2. Birden fazla oyuncuyla maça çıkacak, rakiple birebir mücadele edecek, dilediğimizde oyuncu değişikliği yapacağız:

3. Oyunun tanıtımında popüler basketbolcular da yer alacaklar:

4. Oyuna dair ilk önizleme mayıs ayında gelebilir:

5. Bu yıl aramızdan ayrılan efsane basketbolcu Kobe Bryant karakterlerden birisi olacak:

6. Türkiye'deki oyuncular oyunun iyileştirilmiş versiyonuna kavuşacaklar:

7. İlerleyen dönemde oyuna hikaye modu da gelebilir:

8. Elbette Basketbol oyununu arkadaşlarımızla da oynayabileceğiz:

9. Oyunun boyutu sistem dostu olacak:

10. Kontroller mobil oyunculara özel olacak:

11. Oyundaki takım koçumuzun görevi oyuncularımızın performansını artırmak olacak:

12. Rekabet hissi Kafa Topu serisinden miras kalacak, ancak yepyeni ve çok farklı bir fizikle karşımıza çıkacak:

13. Bu kez karakterler sadece kafadan ibaret olmayacak:

14. Giyilebilir aksesuarlar sadece estetik olacak:

15. Basketbol sporunun temel yapı taşları oyunda yer alacak:

16. Oyunda Türkçe spiker olacak:

17. Birbirinden farklı 30 karaktere sahip olacağız:

18. Oyun Masomo Gaming adıyla dünya pazarına sunulacak:

19. Hedef Kafa Topu'nun çıtasını yükseltmek ve 250 milyon indirmeye ulaşmak:

20. Masomo ekibi aynı anda iki oyunu geliştirmeye ve büyümeye devam edecek:

Masomo, Kafa Topu 2 ve Basketbol oyunu hakkındaki tüm gelişmeleri Masomo Gaming Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Masomo'nun yeni basketbol oyunu hakkındaki detayları kaçırmamak için Webtekno'yu da Instagram'dan takip etmeyi unutmayın, görüşmek üzere :)