Mass Effect: Legendary Edition Yeni Nesil Konsollarda Yok

BioWare, Mass Effect üçlemesinin yenilenmiş hali olan Mass Effect: Legendary Edition’ı duyurdu. Oyun yeni nesil konsollar olan Sony PlayStation 5 ve Microsoft Xbox Series X’e gelmeyecek.

Mass Effect serisi pek çok hayranı bulunan bir oyun olarak tanınıyor. Sinema filmlerinin yeni oyuncularla tekrar çekildiği, oyunların tekrar tekrar yenilendiği günümüzde büyük hayran kitlesi bulunan bu yapım da yenilenenler arasında yer almaya hazırlanıyor.

Mass Effect üçlemesinin yenilenmiş hali olan Mass Effect: Legendary Edition, serinin hayranları için pek de şaşırtıcı olmadı. Her platformda oyunun hayranları 2021 yılında çıkacak olan paketi bekliyor.

Mass Effect: Legendary Edition yeni konsollara gelmeyecek

Oyunla ilgili olarak gelen açıklamada yeni konsollarda oyunu oynamaya hazırlananlar için hayal kırıklığı yaratan bir detay da ortaya çıktı. Buna göre oyun yeni nesil konsollar olan Sony PlayStation 5 ve Microsoft Xbox Series X’te de çalışmayacak. Oyunu ancak bir önceki nesil konsollar için almak mümkün olacak.

Oyunun popülerliğine baktığımızda BioWare böyle bir karar alarak herkesi şaşırttı. Yine de bu karar, firmanın yeni nesil konsolları tamamen göz ardı ettiği anlamına gelmiyor. BioWare özel versiyonlar yapmaktansa bu cihazlar için “hedeflenmiş geliştirme” adını verdiği bir özellik kulllanacak. Bu özelliğin yapısı hakkında bir açıklama şimdilik yok.

BioWare bu özelliği eklemeden önce bile oyun 4K Ultra HD desteği bulunduracak. Ayrıca görsellerin iyileştirileceği ve daha yüksek görüntü yenilenme hızına sahip olacağı da bildiriliyor. Böylece oyun şimdiye kadarki en iyi haliyle gözükecek.

Ubisoft’un ilginç kararı

Ubisoft’un bu kararı aslında oldukça dikkat çekici olduğu kadar firmanın amacının ne olduğu konusunda da kafa karıştırıyor. Zira daha geliştirilmeden önce bile Mass Effect: Legendary Edition özellikleri şu andaki konsollar için fazla. Oyunun yeni konsollar düşünülerek tasarlandığı göze çarpıyor.

BioWare’in oyunu nasıl geliştireceği ve yeni konsollar için nasıl bir güncelleme yapacağı oldukça merak ediliyor. Ne olursa olsun eski dostumuz Shephard’ı bir kez daha görmek oldukça güzel olacak.