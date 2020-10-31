Ubisoft'tan PS5 Geriye Dönük Uyumluluk Açıklaması

Oyun dünyasının en bilinen şirketlerinden bir tanesi olan Ubisoft, PlayStation 5'teki geriye dönük uyumluluk konusunda kafa karıştıran bir açıklama yaptı. Şirket, bazı oyunlarının bu uyumluluğa dâhil olmayacağını açıkladıktan sonra bu açıklamayı geri çekti.

Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5'te geriye dönük uyumluluk olacağını söylemiş ve PlayStation 4'teki oyunların %99'unun bu özellikle uyumlu olacağını açıklamıştı. Şirket, bu uyumluluğa dâhil olmayacak oyunların bir listesini de yayınlamıştı.

Ancak bu uyumluluktan faydalanamayacak oyunlar konusunda bazı karşılıklar yaşanıyor. Son olarak sizlere aktardığımız bir haberimizde Kojima'nın tam sürümüne ulaşamayan oyunu P.T.'nin PlayStation 5'te oynanamayacağından bahsetmiştik. Bu sefer de Ubisoft tarafından bu konuda kafa karıştıran açıklamalar geldi.

Bazı Ubisoft oyunlarının geriye dönük uyumluluğu konusunda kafalar karışık

Şirket tarafından Ubisoft Connect'te yayınlanan blog yazısında PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluğunda çalışmayacak oyunların bir listesi verildi. Bu listede yer alan oyunlar ise şunlardı:

Assassin's Creed Syndicate

Assassin's Creed Chronicles Triology Pack

Assassin's Creed Chronicles India

Assassin's Creed Chronicles China

Assassin's Creed Chronicles Russia

Risk

Star Trek Bridge Crew

Werewolves Within

Space Junkies

Ancak Fransa merkezli oyun geliştiricisi, daha sonra yayınladığı bu blog yazısını geri çekti. Engadget'a açıklama yapan Ubisoft, Ubisoft Connect'te yayınlanan makalenin ve forum paylaşımlarının geri çekildiğini ve PlayStation 5'te oynanabilecek Ubisoft oyunlarında bir hata olabileceğini dile getirdi.

Geriye dönük uyumluluk, Microsoft'un Xbox konsollarında hâlihazırda bulunan bir özellikti ve Sony tarafında da PlayStation 5 ile birlikte kullanıcılarına sunulmaya başlanacak. Yeni PlayStation'da bu uyumluluğa sahip olmayacak başka oyunların da yer alıp almayacağını ise zaman gösterecek. Şu an için Ubisoft tarafından bu konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmiş değil, herhangi bir değişiklik olduğunda sizlere aktarmaya devam edeceğiz.