Ubisoft'tan PS5 Geriye Dönük Uyumluluk Açıklaması

Sony, yeni nesil konsolu PlayStation 5'te geriye dönük uyumluluk olacağını söylemiş ve PlayStation 4'teki oyunların %99'unun bu özellikle uyumlu olacağını açıklamıştı. Şirket, bu uyumluluğa dâhil olmayacak oyunların bir listesini de yayınlamıştı.
Ancak bu uyumluluktan faydalanamayacak oyunlar konusunda bazı karşılıklar yaşanıyor. Son olarak sizlere aktardığımız bir haberimizde Kojima'nın tam sürümüne ulaşamayan oyunu P.T.'nin PlayStation 5'te oynanamayacağından bahsetmiştik. Bu sefer de Ubisoft tarafından bu konuda kafa karıştıran açıklamalar geldi.
Bazı Ubisoft oyunlarının geriye dönük uyumluluğu konusunda kafalar karışık
Şirket tarafından Ubisoft Connect'te yayınlanan blog yazısında PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluğunda çalışmayacak oyunların bir listesi verildi. Bu listede yer alan oyunlar ise şunlardı:
- Assassin's Creed Syndicate
- Assassin's Creed Chronicles Triology Pack
- Assassin's Creed Chronicles India
- Assassin's Creed Chronicles China
- Assassin's Creed Chronicles Russia
- Risk
- Star Trek Bridge Crew
- Werewolves Within
- Space Junkies
Ancak Fransa merkezli oyun geliştiricisi, daha sonra yayınladığı bu blog yazısını geri çekti. Engadget'a açıklama yapan Ubisoft, Ubisoft Connect'te yayınlanan makalenin ve forum paylaşımlarının geri çekildiğini ve PlayStation 5'te oynanabilecek Ubisoft oyunlarında bir hata olabileceğini dile getirdi.
Geriye dönük uyumluluk, Microsoft'un Xbox konsollarında hâlihazırda bulunan bir özellikti ve Sony tarafında da PlayStation 5 ile birlikte kullanıcılarına sunulmaya başlanacak. Yeni PlayStation'da bu uyumluluğa sahip olmayacak başka oyunların da yer alıp almayacağını ise zaman gösterecek. Şu an için Ubisoft tarafından bu konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmiş değil, herhangi bir değişiklik olduğunda sizlere aktarmaya devam edeceğiz.