Oslo’nun Tüm Dünyaya Örnek Olacak 2019 Trafik Raporu

Norveç'in başkenti Oslo'da 2019 yılı boyunca sadece tek bir ölümlü kaza gerçekleşti. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu başarıyla ilgili şehirdeki yetkililerden bazı açıklamalar geldi. Peki Oslo, bu başarıya hangi süreçlerden geçerek ulaştı?

İskandinav Yarımadası'nın en popüler ülkelerinden bir tanesi olan Norveç, bugün tüm dünyanın imrendiği ülkelerden bir tanesi. Yaşam kalitesinin ciddi anlamda yüksek olduğu ve bölgede yaşayan insanların genellikle mutlu olduğu bu ülke, genellikle iyi şeylerle haberlerimize konu oluyor. Norveç şimdi de, ülkenin başkenti olan Oslo'nun trafik raporuyla gündemde.

Yaklaşık 700 bin nüfusu olan Oslo, son dönemlerde trafik kuralları üzerinde bazı çalışmalar yürütüyor. Hız sınırlarının yeniden düzenlendiği ve özellikle yaya ve bisikletli kişiler için yeni düzenlemelerin yapıldığı şehir, şimdi bu çalışmaların meyvesini alıyor gibi görünüyor. Çünkü Oslo'nun 2019 için yayımladığı veriler, geçtiğimiz yıl boyunca sadece bir kişinin trafik kazasında öldüğünü ortaya koyuyor.

1975 yılında Oslo, trafik kazalarına 41 kurban vermiş. O dönemlerden beri yürütülen çalışmalar, ciddi anlamda etki göstermiş ve şehir, 2005 yılına gelindiğinde sadece 3 kişiyi trafik kazalarında kaybetmiş. Ancak 2005 yılından sonra Oslo'da yaşanan trafik kazaları biraz daha fazla can almaya başlamış. 2007 yılında 10'a çıkan ölüm sayısı, yetkilileri yeniden harekete geçirmiş ve bu sayı, 2019 itibarıyla da sadece 1'e düşürülmüş durumda.

Oslo'nun trafik kazalarında kaybettiği insan sayısına ait grafik

Oslo'nun Güvenli Trafik İletişim Danışmanı Christoffer Solstad Steen, bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Ülke genelinde trafik kazalarına bağlı ölümlerin her yıl belirli bir çizgide olduğunu belirten Steen, Oslo'da bu sayıyı keskin dönüşlerle düşürdüklerini ve bu bağlamda çok sayıda çalışma yürüttüklerini ifade ediyor. Dilerseniz şimdi de Oslo'da yapılan ne tür çalışmaların trafik kazalarından ölümleri minimalize ettiğine yakından bakalım.

"Yolları azalttık, daha çok bisiklet yolu yaptık"

Steen, Oslo'daki yolları adeta baştan dizayn ettiklerini söylüyor. Böylelikle şehir merkezinde araçlar, mümkün olduğunda yaya ve diğer unsurlardan uzaklaştırılmaya çalışılmış. Ayrıca şehrin hemen her köşesine bisiklet yolları ulaştırılmış. Bu sayede de bisikletlilerin, trafik kazalarına karışmasının önüne geçilmiş. Steen, farklı kullanıcı gruplarının birbirlerinden uzaklaştığı takdirde trafik kazalarında düşmelerin yaşandığını gördüklerini ifade ediyor.

"Hız sınırlarını düşürdük, okul yollarını güvenli hale getirdik"

Christoffer Solstad Steen, şehrin kritik noktalarını tespit edip ardından da bu yollardaki hız sınırlarını düşürdüklerini söylüyor. Daha çok merkezi yollarda böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Steen, böylelikle sürücülerin daha yavaş gittiğini ve trafik kazalarının çok ciddi anlamda azaldığını belirtiyor.

2019 yılında hiçbir çocuğun Oslo'da yaşanan bir trafik kazasında ölmediğini ifade eden Steen, bunun nedeninin okul yönetimleri ve belediye arasında yapılan çalışmalar olduğunu vurguluyor. Bu bağlamda okul çevreleri, kritik bölgeler olarak tespit edilmiş ve bu bölgelerde büyüklü küçüklü önlemler alınmış. Ayrıca okul çevrelerinde, çocukların hem daha rahat yürüyebilmeleri hem de bisikletlerini daha güvenli kullanabilmeleri için çalışmalar yürütülmüş.

"Araçlar artık daha güvenli"

Oslo Polis Birimi'nin Komiseri Finn Erik Gronli, Oslo yönetiminin bugüne dek yaptığı çalışmaların yanı sıra, Oslo yollarının ve araçların da trafik kazalarından kaynaklı ölüm sayısını doğrudan etkilediğini düşünüyor. Gronli, otomobillerin artık pek çok güvenlik donanımına sahip olduğunu belirterek, araçların sahip olduğu güvenlik sisteminin trafik güvenliği için büyük bir öneme sahip olduğunu söylüyor.

Oslo'daki yol kalitesine de değinen Gronli, yolların artık çok yüksek teknolojilerle yapıldığını ifade ederek yol kalitesinin ve yol planlamasının trafik kazası riskini azalttığını söylüyor. Gronli'ye göre yapılan çalışmalar ve teknoloji birleştiği anda, şehirdeki trafik kazalarına bağlı ölüm sayılarında çok ciddi azalmalar yaşanmaya başlamış.