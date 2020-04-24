Bir Mavi Balinanın Nasıl Beslendiğini Gösteren Video

Yeni Zelanda kıyılarında drone'larla kaydedilen görüntüler, dünyanın en büyük memeli grubunda yer alan bir mavi balinanın beslenme saatini gözler önüne serdi. Görüntülerde balinanın nasıl en az eforla kril sürüsüne saldırdığını ve enerjisini koruduğunu görebiliyoruz.

30 metreye kadar ulaşabilen boylarıyla dünyadaki en büyük memeli hayvan olarak kabul edilen mavi balinalar, sanılanın aksine o kadar da büyük ve doyurucu besinlerle beslenmiyor. Öyle ki bu canlıların beslenme zincirinin en tepesinde, uzunluğu yalnızca 1/2 cm olan karides benzeri kriller yer alıyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere devasa bir canlının, karnını doyurabilmek için bu küçük ve kabuklu canlıları sürü hâlinde yakalaması gerekiyor. Bunu yaparken de bir o kadar akıllı davranmaları gerek zira tek bir kabuklu için devasa büyüklükteki ağzı açmak, yemekten alınacak kaloriden daha fazla kalori yakılmasına yol açabilir. PeerJ dergisinde yayınlanan yeni araştırma, işte tam da bu konuyu, mavi balinaların suyun üzerinde beslenirken enerjilerini nasıl koruduklarını açıklıyor.

Yüzeye yakın yerlerde beslenmek, mavi balinalar için enerji tasarrufu sağlıyor:

Devasa bir bedene sahip olmak, mavi balinaları dışarıdan gelecek saldırılara karşı oldukça güçlü kılsa da bu bedeni taşımanın da bazı bedelleri var. Yem aramak için suyun derinliklerine çekilmek; mavi balinalar için dalış, nefes tutma ve ani dönüşler gibi yüksek miktarda enerji harcatan manevralar gerektirir. Bu sebeple suyun yüzeyine yakın yerlerde beslenmek çok daha akıllıca olabilir.

Bu konuda konuşan akademisyen Leigh Torres de balinaların sığ ve yüzeye yakın yerlerde avlanarak daha fazla enerji tasarrufu yapabildiklerini söylüyor. Yeni Zelanda kıyılarındaki saha incelemelerinde kril sürülerinin yüzeye doğru daha yoğun görüldüğünü keşfeden Torres ve ekibi, balinaların bu avları hedefleyerek daha kısa süre boyunca dalış yapacaklarını, nefeslerini daha az tutacaklarını ve daha az enerji harcayacaklarını belirtiyor.

Bir mavi balinanın beslenme anları drone’larla kayıt altına alındı:

Araştırma bulguları, Yeni Zelanda yakınlarındaki mavi balinaların Kaliforniya sahillerindeki mavi balina popülasyonlarına kıyasla nispeten daha kısa dalış sürelerine sahip olduğunu söylüyor. Buna ek olarak drone’larla kaydedilen görüntülerse balinaların, bir kril sürüsü için yüzeye çıkmaya değip değmeyeceğine dair bir karar verdiklerini açıkça gösteriyor.

Drone’lar tarafından kaydedilen görüntüler hakkında konuşan Torres, “Video, balinaların daha önce göremediğimiz birçok harika kinematik ve vücut hareketi koordinasyonunu tanımlamamıza izin veriyor. Görüntüler, aynı zamanda av tepkisini yeni bir şekilde görmemizi de sağladı. Balina yaklaştıkça krillerin kaçmaya başladığını görebiliyoruz ki bu gerçekten şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, drone görüntülerine dayanan bulguların yalnızca bir balinanın davranışlarından alındığını, bu bulguların daha geniş mavi balina popülasyonlarına uyarlanamayacağını söylüyor. Yine de görüntüler, mavi balinaların beslenme ritüeline dair oldukça çarpıcı veriler içeriyor.