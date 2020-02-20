Gelmiş geçmiş en büyük canlı türü olduğu belirtilen Mavi Balina, soyunun tükenmesi tehlikesine rağmen sayısını artırmayı başardı. Bilim insanları, geçen yıl boyunca 55 Mavi Balina saymayı başardı.

Soyu tükenme noktasına gelen ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük canlısı olduğu belirtilen mavi balinadan sevindirici bir haber geldi. Bilim insanları, mavi balina türünün 'geri dönüş' yaptığını belirtiyor. British Antarctic Survey'in (BAS) verilerine göre, geçen yıl boyunca toplamda 55 mavi balina görüldü ya da kaydedildi. Araştırmacılar, çalışmalarını Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki Güney Georgia Adası civarında gerçekleştirdi.

Eskiden Güney Georgia Adası bölgesinde çok sayıda mavi balina bulunuyordu ancak avcılık nedeniyle bu türün soyu tükenme noktasına geldi. Şimdiyse, mavi balinaların yanı sıra, kambur sırtlı balinaların ve güney gerçek balinalarının sayısı neredeyse eskiye dönmüş durumda. Dr. Jen Jackson, artışın balina avcılığının engellenmesinin sonucu olduğunu belirtiyor. Jackson, bu artışın uzun vadeli bir eğilim olup olmadığını tespit etmek için korumaya ve gözlemlemeye devam etmeleri gerektiğini kaydediyor.

55 mavi balina tespit edildi

BAS projesi, son üç kıştır mavi, kambur ve güney gerçek balinalarını takip ediyor ve onların ayırt edici şarkılarını kayıt altına alıyor. 2017-18 sezonundaki ilk BAS keşfinde yalnızca 1 mavi balina tespit edilirken üçüncü ve son keşifte 55 mavi balina kayıt altına alındı. Washington Üniversitesi'nden balina uzmanı Dr. Trevor Branch, son 40-50 yılı ele aldığında, kendisinde yalnızca 2 mavi balina kaydı bulunduğuna dikkat çekiyor.

Kambur sırtlı balinaların Güney Georgia'da görünmesiyse artık sıradanlaştı. BAS keşif araştırmasının son 21 gününde toplam 790 kambur sırtlı balina kaydedildi. Tahminlere göre bölgedeki sularda 20 binin üzerinde kambur sırtlı balina yer alıyor. Güney Georgia, şu anda kambur sırtlı balinalar için en önemli beslenme alanlarından birisi. Uzmanlar, kambur sırtlı balina sayısının, yüz yıl önce ilk balina avcılığının başladığı dönemdeki sayıya ulaştığına dikkat çekiyorlar.

Güney gerçek balinasının da 2018 yılında düzenli biçimde görülürken bu sene seyrek görüldüğü kaydediliyor. Bunun, bu balina türünün beslenmek için başka bölgelere gitmiş olmasından kaynaklanabileceği düşünülüyor, ancak beslenme davranışını anlayabilmek için daha ileri düzeyde analizler gerekiyor.

Güney gerçek balinaları, yavaş yüzme hızları ve meraklı doğaları nedeniyle avlanmaya en uygun ('gerçek') balinalar olarak görülüyor. BAS araştırmacıları, 2019 - 2020 kış sezonunda iki güney gerçek balinasına etiket koymayı başardı. Böylece bu balinaların hareketi çevrimiçi olarak takip edilebiliyor. Güney Georgia'daki balina avcılığının son 60 yılda 176 bin balinanın hayatına mal olduğu belirtiliyor.