Popüler Mavi Tik Özelliği Şimdi de Google Arama Sonuçlarına Geliyor! (Sahteciliğe Veda Zamanı Diyebilir miyiz?)

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Google, arama sonuçlarında işletme adı yanında mavi onay işareti göstermeyi test ediyor. Güvenilir markalar daha kolay tanınacak.

Google, kullanıcıların çevrim içi işletmeleri daha kolay bulmalarını sağlamak için yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik sayesinde arama sonuçlarında, işletmelerin adının yanında mavi onay işaretleri görünmeye başlayacak. Böylelikle kullanıcılar güvenilir işletmeleri daha hızlı ve kolay bir şekilde tanıyabilecek.

Şu an test aşamasında olan mavi onay işareti, büyük teknoloji, moda ve otomotiv gibi sektörlerdeki tanınmış markaların yanında yer alacak. Örneğin, Meta, Nike, Amazon, Apple ve Samsung gibi büyük markalarda bu onay işaretinin gösterilmesi bekleniyor. Google daha küçük yerel işletmeler için de benzer bir uygulama düşünüp düşünmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Güvenilir işletmeler için mavi tik geliyor

google mavi tik

Google, kullanıcıların online güvenilir işletmeleri tanımasına yardımcı olacak yeni yollar aradıklarını belirtti. Ancak bu özelliğin ne zaman yaygın olarak kullanılacağı ve hangi işletmeleri kapsayacağı henüz net değil. Kullanıcıların sahte işletmelerle karşılaşma ihtimalinin arttığı bu dönemde mavi onay işaretinin faydalı olabileceği ve bir güvence sağlayacağı düşünülüyor.

google mavi tik testi

Google'ın bu yeni özelliğinin ne zaman kullanıma açılacağı ise merak konusu.
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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2024/10/05/google-verified-blue-checkmark-search-result/
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