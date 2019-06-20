Mayıs Ayında En Çok İndirilen Sosyal Medya Uygulamaları

Sosyal medya uygulamalarının mobil marketlerdeki verileri düzenlenerek Mayıs ayı için bir indirme listesi yayınlandı.

Gün geçtikçe sosyal medya platformlarının hayatımızda kapladığı yer artıyor. Zamanla yeni özellikler ekleniyor ve bu özellikler platformlar arası rekabeti kızıştırıyor. Kızışan rekabet sonucu da biz kullanıcılar seçimlerimizi yapıyoruz. Sensor Tower sitesi de sosyal medya uygulamalarının Google Play Store ve App Store’dan Mayıs 2019’a ait indirme sayılarını açıkladı.

Açıklanan sayılara göre Mayıs ayında genel olarak bakıldığında 60,6 milyon indirilmeyle Facebook lider konumda. Bu indirmelerin %24’ünün tek başına Hindistan'daki kullanıcılar tarafından gerçekleştiği belirtiliyor. Endonezya, indirmelerin %12’sini gerçekleştirirken Brezilya ise %8’le 3. sırada yer alıyor. Bu arada hatırlatmakta fayda var, bu indirmeler yalnızca Android ve iOS platformları için geçerli.

İndirme sayılarını markete göre inceleyecek olursak App Store’da 1. sırayı Snapchat alıyor. Snapchat’i takip eden uygulamalarsa sırasıyla TikTok ve Instagram. 4. sırayı alan Facebook ise bir zamanlar en büyük rakibi Twitter’ın bir sıra üstünde yer almış durumda.

Google Play Store’a bakacak olursak sıralama bir hayli değişik. Play Store’da birinciliğe oturan Facebook’u, 2. sıradaki TikTok takip ediyor. 3. sıraya yerleşen Snapchat’i de sırasıyla Instagram ve Likee uygulamaları izliyor.

Bu iki marketten alınan sayılar toplandığındaysa sıralamayı Android kullanıcıları belirlemiş gibi görünüyor çünkü genel indirme sayıları, Android’in en çok indirilenler listesiyle ilk 5’te değişiklik göstermiyor.