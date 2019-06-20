Facebook’un gündemde bomba etkisi yarattığı yeni girişimi, kripto para piyasalarının altını üstüne getirebilecek ürünü Libra geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. 28 büyük şirketin ortaklaşa kurduğu Libra Birliği, adeta Facebook’un merkez bankası gibi çalışacak. Şirketlere bağlı ekonomik sisteme hoş geldiniz. Sizin için Libra hakkında bildiğimiz tüm detayları bir araya getirdik.

Bitcoin’in ortaya çıkışından tam 10 yıl sonra Facebook, tarihin belki de en kurumsal özel finansal girişimini başlattı. Blok zinciri teknolojisi tabanında geliştirilen Libra isimli kripto para, akıllı telefon kullanan herkesin erişebileceği yeni nesil bir finansal araç olacak.

Calibra isimli mobil uygulama sayesinde WhatsApp, Messenger gibi uygulamalar üzerinde para gönderme ve alma işlemi yapabileceğiz. Uber gibi uygulamalarda ödemeyi Libra ile yapabilecek, belki de günün birinde maaşımızı Libra cinsinden alabileceğiz. Facebook’a güvenmek konusunda her ne kadar sıkıntılar olsa da bu girişimin dünya ekonomik düzeninin gidişatı için çok önemli olduğunu bilmekte fayda var. Para, artık fiziksel olarak basıma, merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymayan bir meta halini aldı.

Biz de sizin için Facebook Libra hakkında yaşanan tüm gelişmeleri bir başlık altında topladık. Aşağıdaki listeden ilgili içeriklere ulaşabilirsiniz:

Yapılan ilk duyuru ve Libra Birliği tarafından açıklanan ilk detaylar:

Facebook Libra hakkında aklınıza takılanlara yanıt verecek dosya haberi:

ABD'li bir banka Current'ın logosuyla, Libra'nın mobil uygulaması Calibra arasındaki tuhaf benzerlik ve Current'ın paylaşımı:

Facebook Libra'ya tepki gösteren ilk ülke olan Fransa'nın sert açıklamaları:

Facebook Libra hakkında yaşanan gelişmeler oldukça sizlere bildirmeye devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için Webtekno mobil uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: