Mazda Türkiye'ye Geri Dönerse Hangi Modelleri Satışa Sunabilir?

Japon otomotiv devi Mazda, Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya'nın açıklamalarına göre Türkiye ye geri dönme ihtimali taşıyor. Peki eğer marka, ülkemize geri dönerse hangi modelleri satabilir?

2023'te Türkiye pazarından resmen çekilen Mazda, yedek parça ve servis operasyonlarını Doğan Trend Otomotiv'e devretmişti. Otomobil gazetecisi Özgür Taylan Dil'in Zor Sorular programına konuk olan Şirketin CEO'su Uğur Sakarya, Mazda'nın Türkiye'ye dönme ihtimaline dair yaptığı açıklamalarla otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı.

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Peki, Mazda Türkiye'ye geri dönerse ülkemizde hangi otomobilleri satabilir? Pazara giriş yapması muhtemel o modelleri tek tek inceledik.

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Mazda 6e ve CX-6e (Elektrikli)

Mazda’nın Türkiye’ye dönüş bileti, yeni nesil tam elektrikli modelleriyle olabilir. Changan ortaklığıyla geliştirilen D segmenti sedan Mazda 6e (190 kW / 258 bg) ve elektrikli SUV modeli CX-6e (190 kW / 255 bg), elektrikli araçlara uygulanan %60 ÖTV diliminde yer alıyor.

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Almanya başlangıç fiyatları sırasıyla yaklaşık 44.900 € ve 49.990 € seviyesinde olan bu iki model, fosil yakıtlı araçların takıldığı ÖTV duvarına çarpmıyor. Elektrikli SUV ve sedan segmentindeki yoğun talebi de göz önüne alırsak bu iki modeli ülkemizde görme ihtimalimiz yüksek gibi duruyor.

Mazda2 Hybrid

Şehir içi binek segmentindeki en uygun modellerden Mazda2 Hybrid, 1.5 litrelik tam hibrit (HEV) motoru ve 116 beygir gücüyle Türkiye’nin %80 ÖTV (1600 cc altı) dilimine girmeyi başarıyor.

Güncel fiyatlara baktığımızda Almanya’da yaklaşık 22.390 €’luk başlangıç fiyatıyla tablodaki en erişilebilir model gibi görünüyor. Motor hacmi ve hibrit sisteminin vergilendirme üzerindeki etkisi düşünüldüğünde bu model, geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilir.

Mazda MX-5

MX-5, daha önceden Türkiye'de satışa sunulduğu ve ülkemizde Mazda'nın en tanınan otomobillerinden biri olduğu için diğer modellerden biraz ayrışıyor.

En çok satan iki kişilik roadster modeli Mazda MX-5'in Türkiye açısından avantajının 1.5 litrelik motor seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Mazda'nın yüksek hacimli motor kullanan modellerine kıyasla Skyactiv-G motoru (132 bg) %80 ÖTV diliminde kalmayı başarıyor. Yaklaşık 33.990 € civarındaki başlangıç fiyatıyla kitlesel bir satış hacmi hedeflemese de bu durum fiyatlandırmada önemli bir fark yaratabilir.

Sürpriz üst segment: Mazda CX-80

Listenin en dikkat çeken premium SUV modeli Mazda CX-80.

3.2.5 litrelik 327 bg gücünde e-Skyactiv PHEV ve 3.3 litrelik 254 bg gücünde dizel motor seçeneklerinin yanında PHEV versiyonu dört tekerlekten çekiş ve otomatik şanzımanla sunuluyor. Eğer marka, Türkiye'ye birkaç kompakt modelle değil de geniş ürün gamıyla dönmek isterse CX-80 bu listede yer alabilir.

Ancak 2.5 litrelik PHEV ve 3.3 litrelik dizel motor seçeneklerinin Türkiye'deki vergi dilimine takılması, ulaşılabilir fiyatla pazara çıkmasını zorlaştırabilir.

Peki neden bu modeller?

Mazda2 Hybrid ve MX-5 : 1.6 litrenin altındaki motor hacimleriyle Türkiye vergi sistemi açısından avantajlı bir başlangıç sunuyor.

ve : 1.6 litrenin altındaki motor hacimleriyle Türkiye vergi sistemi açısından avantajlı bir başlangıç sunuyor. Mazda6e ve CX-6e : Markanın Avrupa'da büyütmeye çalıştığı elektrikli ürün gamını Türkiye'ye taşıma ihtimalini doğuruyor.

ve : Markanın Avrupa'da büyütmeye çalıştığı elektrikli ürün gamını Türkiye'ye taşıma ihtimalini doğuruyor. CX-80: Mazda'nın üst sınıf SUV tarafındaki temsilcisi olarak sahneye çıkıyor.

Avrupa’da geniş ürün gamı bulunan Japon otomotiv devinin ülkemize dönüşü henüz kesin değil. Ancak olası bir geri dönüşte ise Türkiye'deki vergi sisteminden dolayı fiyatlarda ciddi dalgalanmalar yaşanabileceğini söylemekte fayda var.

Fiyat ve vergilendirme bilgileri Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olan veriler baz alınarak hazırlanmıştır.