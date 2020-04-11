OPPO'nun 5G Destekli İki Yeni Telefonu TENAA’da Ortaya Çıktı

Son dönemlerin en formda akıllı telefon üreticilerinden OPPO'nun iki yeni akıllı telefonu, Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıktı. TENAA listelemesinde özellikleri açıkça belirtilmeyen telefonların orta sınıfa ait olduğu anlaşılıyor.

2020 yılının gelmesiyle birlikte pek çok telefon üreticisi, yeni orta sınıf cihazlarında 5G teknolojisine yer vermeye başladı. Bu trende katılan son firmaysa ülkemizde de faaliyet gösteren OPPO oldu. Çinli üreticinin orta seviyede yer alacak iki yeni akıllı telefonu, 5G desteğiyle birlikte Çin’in sertifika kurumu TENAA’da görüntülendi.

‘OPPO PCRT01’ ve ‘OPPO PDKM00’ model numarasıyla TENAA’da ortaya çıkan telefonların bazı özellikleri de böylece doğrulanmış oldu. Dilerseniz gelin akıllı telefonların özelliklerine ve neler sunduğuna biraz daha yakından bakalım.

OPPO'nun yeni akıllı telefonları neler sunuyor?

6,4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan OPPO PCRT01, 3.935 mAh’lik bir bataryayı da beraberinde sunuyor. Buna ek olarak TENAA tarafından yayınlanan listelemeye göre cihaz, 160,3 x 74,3 x 7,96 milimetre boyutlarında olacak ve SA / NSA 5G ağlarını destekleyecek.

İkinci telefon olan OPPO PDKM00’a geldiğimizde bu cihaz, 6,57 inçlik daha büyük bir ekrana ve 3.890 mAh’lik bataryaya sahip. TENAA listelemesinde 163,8 x 75,5 x 7,1 milimetre boyutlarında olduğu söylenen bu akıllı telefonun da yukarıdaki modelde olduğu gibi SA ve NSA 5G ağlarını desteklediği biliniyor.

TENAA listelemesinden bağımsız olarak geçtiğimiz günlerde Weibo’da yapılan bir paylaşım, OPPO PDKM00’ın temel özelliklerini ortaya çıkarmıştı. Bu noktada telefonun 16 MP + 2 MP çift ön kamera ve 48 MP + 8 MP + 2 adet 2 MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumuyla geleceği, FHD+ bir ekrana sahip olacağı söyleniyordu. Aynı paylaşımda ayrıca cihazın gücünü MediaTek Dimensity 800 yonga setinden alacağından da bahsediliyordu.

OPPO'nun yeni akıllı telefonlarının hangi serilere ait olacağı bilinmiyor ancak A serisinin altında gelebileceği söyleniyor. Bu sorunun yanıtını ancak ilerleyen günlerde, TENAA’da cihazların geri kalan özellikleri de paylaşıldığında öğrenebileceğiz. Bu süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.