McDonald’s bir dönemler garip şekilde bir dondurma kaşığı üretmişti. Birçoğumuz bu kaşıkları gördüğü an hatırlayacaktır.

Peki bu “kare ve içi boş” kaşıkların kullanım amacı neydi?

Bir pazarlama stratejisi ise, bu tasarımda nasıl bir strateji izlenmiş olabilir?

McFlurry kaşığı olarak geçen bu tasarım, estetikten ziyade işlevsel bir amaç da taşıyordu.

Kare uçlu, içi boş ve kancalı bu kaşık, McDonald's çalışanları için dondurmayı karıştırma sürecini çok daha kolay hâle getirmişti. Kaşığın sap kısmının neden boş olduğu sorusunun cevabı ise McFlurry'nin nasıl hazırlandığına dayanıyor.

McFlurry, aslında McDonald's'ın dondurmasıdır. Dondurma, bir karıştırıcı makineye yerleştiriliyor ve üzerine seçilen eklemeler ekleniyor. Bu noktada McFlurry kaşığının önemli bir rolü var: Kaşığın sapı, karıştırıcıya sıkıca oturacak şekilde tasarlanmış. Çalışanlar kaşığı makinenin içine iter ve kaşık dönerken malzemeler dondurmayla eşit şekilde karışıyor.

Kaşığın zekice düşünülmüş bu tasarımında ise her malzeme homojen bir şekilde karışıyor.

Ayrıca kullanım kolaylığı sağlayan bu kaşık, işlem verimliliğini artırırken hijyenik de bir çözüm sunuyor. Ancak McDonald’s ile özdeşleşen bu ikonik kaşık, günümüzde maalesef mevcut değil.

Siz McFlurry kaşığının tasarım fikrini nasıl buldunuz?

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