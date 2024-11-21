McDonalds’ın ikonik parlak logosu her zaman sarı renkte değil miydi? Biz mi yanlış biliyoruz?

Dünyanın her yerinde bu logo sarı renkte, bir yer hariç!

Arizona’nın Sedona şehrinde McDonalds logosu neden sarı değil?

Çocukluğumuzdan beri ezbere bildiğimiz bir logo McDonalds’ın sarı M harfi.

Dünyanın neresine gidersek gidelim aynı görüntü bizi karşılar. Fakat Arizona’da durum aynı değil. Doğal güzelliklerle dolu Sedona şehrinde McDonalds logosu sarı değil, turkuaz renkte.

Her görenin şaşkınlıkla sebebini merak ettiği bu logo ne bir pazarlama stratejisi ne de başka bir şirkete ait. Öyleyse neden turkuaz rengi kullanılmış?

Sedona, doğal manzarasıyla ve güzellikleriyle ünlü bir bölge.

Bölge, doğal kahverengi ve kırmızı alanlarla dolu. Bu doğal güzelliklerin bozulmaması için binalarda da belirli kurallar uygulanıyor. Şehrin estetiğini ve doğal güzelliğini bozacak bir bina ya da mağaza inşa edilmiyor.

1993’te McDonalds şubesi inşa edilirken şehrin estetiğini bozduğu gerekçesiyle yetkililer, inşayı durdurmuştu. Marka ise mecburi olarak doğal alana uyumlu olması için turkuaz renkte bir logo tercih etti.

Bir zorunluluktan kaynaklansa da zaman içinde bu logo, McDonalds’ın marka imajını da güçlendiren önemli bir hamle oldu.

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