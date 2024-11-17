Bir sabah uyanıp McDonalds’tan gelen ilginç ve anlamsız bir bildirim gördüğünüzü düşünün. Marka size bir hata gibi görünen bu bildirimi neden göndermiş olabilir ki? Haydi gelin McDonalds’ın bu hamlesinin arkasında yatan sebebi anlatalım.

2024 Ekim ayında McDonald’s, uygulamasını kullanan kişilere bir hata sonucu gelmiş gibi görünen bildirimler gönderdi.

“McRib_Test.notification_16.10.24 [TEST]” yazan garip bildirimi alan kullanıcılar bunun bir hata olduğunu düşünmüştü ancak bu işin arkasında aslında çok daha fazlası vardı.

Elbette sosyal medya da hızla bu konuyla çalkalanmaya başlamıştı.

Birçok kişi McDonalds’ın gerçekten yanlışlıkla mı yoksa kasıtlı mı bu bildirimi gönderdiğini merak etmişti.

Bu durumun yanlışlıkla gerçekleşmesi ihtimalinin düşük olduğunu düşünenlerin sayısı da oldukça fazlaydı.

Bunların üzerine, sosyal medya kanalları ve dış mekân reklamlarında da benzer hatalar tüketicilerin dikkatini çekmeye başlamıştı.

Yani markanın “hatası” sadece bildirimle sınırlı kalmamış, başka kanallarla da desteklenmişti.

Bazıları bunun aslında bir pazarlama taktiği olduğunu iddia edenler de vardı ve haklıydılar da.

McDonald's, bunu yaparak aslında uzun süredir menüsünde olmayan McRib konusunda bir gizem yaratmayı amaçlamıştı.

Yani işin aslı tüm bu hatalar McRib’in geri dönüşü için özel olarak planlanmış bir strateji çerçevesinde oluşturulmuştu.

Tüketicilerde heyecan yaratmak amacıyla hazırlanmış bu sıra dışı kampanya, McRib’in dönüşünü daha da çarpıcı hale getirmeyi amaçlamış ve özellikle İngiltere’de büyük başarıya ulaşmıştı.

Özetle, bu hareketleriyle McDonald’s, “yanlışlıkla” bile olsa müşterilerini nasıl heyecanlandıracağını çok iyi bildiğini kanıtladı da diyebiliriz.

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