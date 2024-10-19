1973 model Plymouth Barracuda, F1 takımı McLaren ve e-ticaret platformu eBay tarafından modifiye edildi.

McLaren, Amerikan kaslı otomobillerine olan hayranlığını Plymouth Barracuda ile bir kez daha gözler önüne seriyor. eBay ve McLaren F1 takımı arasındaki iş birliği sonucu ortaya çıkan 1973 model bu Plymouth Barracuda, klasik bir Amerikan kaslı otomobil modeli olmasına rağmen, McLaren dokunuşlarıyla farklı bir kimliğe bürünüyor.

Araç, ikonik rengi yerine McLaren'in tarihi yarış rengi olan Papaya turuncusuna boyanmış durumda. Görsel olarak dikkat çeken bu değişiklik, McLaren'in imzası olan renklerle aracın klasik Amerikan kaslı otomobili havasına yeni bir soluk getiriyor.

Teknik özelliklerinde de geliştirmeler var

Aracın sadece dış görünüşü değil, teknik özelliklerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Kaputun altında McLaren’in çift turbo şarjlı bir motoru olmasa da eBay’in katkılarıyla aracın süspansiyon ve fren sistemleri modernize edildi. Orijinal süspansiyon sistemi Mopar coilover'larla, fren sistemi ise Wilwood diskleriyle değiştirilirken, yeni fren hatları, oranlama valfleri ve yeni silindirlerle fren performansı da güçlendirilmiş durumda.

Aracın motoru ise büyük olasılıkla 340 V-8. 1973 modelde stok versiyon olarak 240 beygir gücü üreten bu motorun, modifiye edilmiş bir egzoz sistemine bağlı başlıklarla güçlendirildiği belirtiliyor. Ayrıca gücü arka tekerleklere ileten otomatik bir şanzıman kullanılıyor. Jantların da aracın kaslı görünümüne uygun olarak American Racing’in 15 inçlik Torq Thrust modelleri ile değiştirildiği belirtiliyor.

İç mekân tasarımı da düzenlendi

Aracın iç mekânında da çeşitli güncellemeler mevcut. Yeni direksiyon simidi, yarış koltukları ve döşemeler gibi detaylar aracın modernize edilmiş havasını pekiştiriyor. eBay ile yapılan iş birliği kapsamında aracın tüm parçalarının eBay platformu üzerinden tedarik edildiği söyleniyor.

Görmek için Austin'e gitmeniz gerekiyor

McLaren Racing Eş Ticari Sorumlusu Matt Dennington, bu projeyi hayata geçirmek için eBay ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Austin'deki hayranlarla bu eşsiz deneyimi paylaşacak olmaktan heyecan duyduklarını belirtti. Eğer büyük yarış için Austin'e giderseniz, McLaren’in garajında bu etkileyici Barracuda'yı yakından görebilirsiniz.