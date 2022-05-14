Son zamanlarda popülerlik yakalayan Formula E’ye katılım artıyor. Daha önce Extrem E’ye giren McLaren, şimdi ise Formula E’ye katılacağını açıkladı.

Elektrikli otomobil yarışlarının düzenlendiği Formula E, son zamanlarda oldukça popülerlik yakaladı. Gelişmiş teknolojiye ev sahipliği yapan yarış serisine, son olarak Formula 1’in başarılı takımlarından McLaren’in de katılacağı açıklandı. Dünyaca ünlü Formula ekibi, gelecek sezondan itibaren elektrikli otomobil yarışlarında mücadele edecek.

Bilindiği üzere McLaren, uzun yıllardır Formula 1’de mücadele ediyordu. Ancak ekip, artık Formula E’de yer alıp, teknolojiye ayak uyduracağını açıkladı. Formula E, elektrikli otomobillerin yarıştığı bir platform ve her geçen gün daha da popüler oluyor.

McLaren, Formula E’ye geçiyor

McLaren Racing CEO’su Zak Brown, Formula E’ye geçileceğini duyuran ilk kişi. EV yarışlarının kendilerine rekabet avantajı sağlayacaklarını belirten Brown, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

McLaren Racing, hayranlarına, ortaklarına ve insanlarına; heyecan, eğlence ve ilham almanın en yeni yollarını sağlayarak, her zaman en iyi ve ileri teknoloji noktasında rekabet etmeye çalışır.

Formula E’nin kendilerine katkı sağlayacağını söyleyen McLaren CEO’su, ayrıca yapmış olduğu duyuruda Mercedes-AMG F1 takımıyla, İngiltere’nin Brackley kendinde bulunan operasyonu devralacağının da altını çizdi. Bu da, Mercedes-EQ takımı için daha önceden merak edilen soru işaretlerini gidermiş oldu.

Yine bu durumdan mutluluk duyan Mercedes-EQ takım patronu Ian James, "Bugünkü duyuru, takımın gelişimindeki bir sonraki heyecan verici bölümü doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Formula E ve Formula 1 arasındaki farklar nedir?

Bu soru eminiz ki kafalarınızı karıştırıyor olabilir. Ancak başlıklar asıl cevabı veriyor. Zira Formula E'nin başındaki 'E' ibaresi, yarışın tamamen elektrikli araçlardan ibaret olduğunu temsil ediyor. Formula 1 ise daha eskiye dayanıyor. Bu seri, içten yanmalı motorlara sahip araçlardan oluşuyor. Formula 1'in 1950'ye, Formula E'nin ise 2014'de çıktığını göz önünde bulundurarak, Formula E'nin daha yenilikçi olduğunu rahatlıkla anlamak mümkün.