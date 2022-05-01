Birleşik Krallık merkezli otomobil üreticisi McLaren, metaverse ve NFT dünyasına giriş yapacağını açıkladı. Otomobil devi, bu kapsamda oluşturduğu Web3 platformu MSO LAB'i duyurmasının yanı sıra yakın zamanda bir NFT koleksiyonu çıkaracağını da kaydetti.

İnternette bulunan dijital varlıkların blok zincirine işlenmesi ile ortaya çıkan, yani bir nevi dijital sertifikalandırma anlamına gelen NFT’ler (non-fungible token), son zamanlarda birçok farklı sektörden yatırımlar alıyor. Oyun, spor, moda ve daha birçok alandan firmalar, NFT ve metaverse gibi konularda hamle yaptığını duyuruyor.

Dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticileri de bu konuya dahil olanlar arasında. Şimdi de Birleşik Krallık merkezli spor otomobil markası McLaren’den geleceği şekillendirmesi beklenen NFT’lere ve metaverse’e yönelik bir hamle geldi.

McLaren, kendi Web3 platformunu kurdu

Dev şirketin özel operasyonlar birimi (MSO), ‘iddialı metaverse stratejisi’ ifadelerini kullanarak yaptığı yeni açıklamalarla metaverse ve NFT dünyasına adım attıklarını duyurdu. Otomobil devi, MSO LAB ismi verilen bir Web3 platformu çıkardığını, burada insanların etkileşime geçebileceği ve çeşitli NFT’lere erken ulaşım sağlayabileceği aktarıldı. Bunun yanı sıra ilk üyelere McLaren Teknoloji Merkezi’nde özel bir sanal tur hediye edileceği ve bazı etkinliklere katılma şansı tanınacağı ifade edildi.

Açıklamalara göre MSO LAB’in ilk NFT’leri, Genesis Collection ismi verilen bir koleksiyon olacak. Ancak sınırlı sayıdaki bu NFT’lere yalnızca davetli kişiler tarafından erişilebileceği ifade ediliyor. Şu an için hakkında pek detay bulunmayan projenin McLaren tarihindeki en önemli araçlardan birini içerebileceği de gelen açıklamalar arasında. Dev şirket yakın zamanda fiyatlandırma ve NFT’lerin detayları hakkında yeni bilgilerin paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Ek olarak McLaren, platform üyeliği için kendi müşterilerine öncelik tanıyacağını ifade etti. Yani McLaren’in metaverse hamlesine dahil olmak için bir McLaren araca sahip olmak gerekiyor. Ancak bunun hep böyle devam etmeyebileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.