LC Waikiki'nin 90'lara damga vuran maymun maskotu, 2022 yılında bambaşka bir şekilde karşımıza çıktı. Üretici, sevilen maskotu için NFT koleksiyonu hazırladı ve OpenSea'de satışa çıkardı!

Özellikle 90'lı yıllarda çocukların hayallerini süsleyen ve poşetten tişörte, stickerdan kazağa kadar hemen hemen her LC Waikiki ürününde yer alan maymun maskotu duygulandıran pozları ile tekrar karşımızda. Kendi döneminde adeta bir ikon olan maymun, ilerleyen zamanlarda üretimden kaldırılmış ve uzun bir süre gündeme gelmemişti. Sonrasına tekrar maskotu tüketici ile buluşturan üretici, Maymun maskot için bir koleksiyon hazırlayıp baskılı ürün satmaya devam etmişti. Bugünse LC Waikiki'nin maymun maskotu NFT olarak satışa çıktı.

"LC Waikiki Vintage Maymun" ismini alan yeni NFT koleksiyonu, üretici LC Waikiki tarafından OpenSea'de satışa sunuldu. Şirketin LinkedIn hesabından yapılan paylaşım ile birlikte satışa çıkan NFT koleksiyonu, eski maymun maskotun çeşitli pozları ile tamamlanırken, elde edilen tüm gelirin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanacağı açıklandı.

LC Waikiki, maymun maskotunun NFT koleksiyonunu şu açıklama ile duyurdu

Sosyal medyada yapılan duyuru ile 10 parçadan oluşan NFT koleksiyonunu satışa sunan giyim üreticisi, Vintage Maymun karakterlerine 0,5 ETH (22.145 TL) fiyat biçti. Şirket, LinkedIn'de şu paylaşımı yaptı:

“LC Waikiki Vintage Maymun” NFT Koleksiyonu OpenSea’de satışa açıldı! Yıllardır Türkiye’nin en sevilen marka karakterleri arasında olan LC Waikiki Maymunu’nun müşteri ile ilk buluştuğu vintage tasarımlarını NFT yatırımcıları için bir koleksiyon parçası hâline getirdik. 90’lı yıllarda çocukluğunu yaşamış hemen herkese anılarını hatırlatan karakterin, sevimli ve eğlenceli pozlarından bu limitli koleksiyondan elde edilen tüm gelir, çocukları nitelikli eğitimle buluşturmak adına TEGV - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ’e bağışlıyoruz."

LC Waikiki'nin “LC Waikiki Vintage Maymun” koleksiyonundan birkaç örnek

Peki sizler, LC Waikiki'nin maymun maskotu ile ilgili neler hatırlıyorsunuz? Bu maymun, sizler için neler ifade ediyor? Yorumlarda belirtebilirsiniz...